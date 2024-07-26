獵食新西蘭瀕危鳥類 求生真人騷參賽者遭DQ

美國一個求生真人騷節目在新西蘭拍攝期間，有參賽者殺死吃掉一隻受保護的瀕危鳥類。涉事參賽者及隊友都被取消比賽資格，參賽者及節目組公開道歉。新西蘭當局調查後已向涉事參賽者和節目製作人發出書面警告，但暫時未作出起訴。 涉事節目為《Race to Survive：New Zealand》，由九支隊伍組成，每隊兩名選手，他們在新西蘭各地尋找食物和水，爭奪50萬美元獎金。而被殺的新西蘭秧雞（Weka）在當地大部分地區已經滅絕，是受保護的物種。傷害這種鳥的最高處罰是兩年監禁或罰款10萬新西蘭元。

解畫疲勞太飢餓 「犯了愚蠢錯誤」 報道指，涉事參賽者科里（Spencer Jones）在殺死並食用新西蘭秧雞後，方發現自己違反規則。影片中他不停道歉，稱自己犯了一個「愚蠢」的錯誤，強調早已知秧雞屬瀕危不可進食，但當時「太飢餓」，「我的行為不尊重新西蘭，我很抱歉」。事後，科里和他的隊友戴夫（Oliver Dev）被雙雙取消資格。 新西蘭環保部門表示，在事件發生後不久便接獲節目製作公司的通知，製作公司解釋參賽者「因為疲勞和極度飢餓下犯錯」，已向參賽者和節目製作人發出書面警告，但沒有採取更嚴厲的行動。當局表示，即使原因屬實，殺死和食用本地受保護物種的行為是不可接受的，而且製作公司已經事先要求參賽者遵守當地法規。