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國際
2025-02-04 10:48:02

王星事件︱泰國總理明起訪華四日 料商打擊電騙挽中國遊客信心

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泰國總理貝東丹(貝東丹fb圖片)

泰國總理貝東丹(貝東丹fb圖片)

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在北京，外交部發言人宣布泰國總理貝東丹(Paetongtarn Shinawatra)應國務院總理李強邀請，將於周三至周六(2月5日至8日)對中國進行正式訪問，期間將與國家主席習近平以及總理李強會談，亦預計會與中方討論電騙和旅遊問題。

泰國總理貝東丹透過生成式人工智能（AI）技術，以普通話向中國遊客傳遞訊息，保證泰國旅行安全可靠。 泰國總理貝東丹(貝東丹fb圖片) 泰國總理貝東丹(貝東丹fb圖片) 泰國總理貝東丹(貝東丹fb圖片) 泰國總理貝東丹(貝東丹fb圖片) 泰國總理貝東丹(貝東丹fb圖片) 泰國總理貝東丹(貝東丹fb圖片) 泰國總理貝東丹(貝東丹fb圖片) 泰國總理貝東丹 (路透社) 貝東丹(路透社) 貝東丹與機師丈夫彼多2019年在香港尖沙咀五星級瑰麗酒店舉行豪華婚禮，由當時仍流亡海外的父親他信主持，英祿、烏汶叻公主等近千賓客到賀。(資料圖片) 貝東丹與機師丈夫彼多2019年在香港尖沙咀五星級瑰麗酒店舉行豪華婚禮，由當時仍流亡海外的父親他信主持，烏汶叻公主等近千賓客到賀。(資料圖片) 貝東丹與機師丈夫彼多2019年在香港尖沙咀五星級瑰麗酒店舉行豪華婚禮，由當時仍流亡海外的父親他信主持，英祿、烏汶叻公主等近千賓客到賀。(資料圖片) 貝東丹與機師丈夫彼多2019年在香港尖沙咀五星級瑰麗酒店舉行豪華婚禮，由當時仍流亡海外的父親他信主持，英祿、烏汶叻公主等近千賓客到賀。(資料圖片)

中國是泰國最大的旅客來源國，去年到訪泰國的3550萬人次當中，中國遊客佔670萬。內地演員王星日前疑被騙到泰國試鏡，之後於泰緬邊境失聯，被「賣豬仔」送到緬甸妙瓦底詐騙園區，引起輿論關注，有內地旅客擔心人身安全，取消赴泰計劃，事件重擊旅客到當地旅遊的信心，泰國官方力挽中國旅客信心。

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貝東丹上星期表示，訪華期間將討論網絡詐騙、旅遊和污染等議題。她早前又利用人工智能錄製影片，以普通話向中國遊客保證，泰國政府重視保護所有遊客安全。泰國旅遊與體育部部長索拉翁早前表示，隨著貝東丹及代表團對中國的訪問，泰國將向中國表明，已做好一切準備迎接中國遊客，承諾確保中國遊客在泰國的旅遊安全，又強調並無發生內地社交媒體流傳的綁架遊客事件，澄清墮入電騙騙局的中國人都是一些到泰國尋求工作的人，遊客可以放心來泰國旅遊。他還指出，今年是中泰建交50周年，他邀請更多的中國遊客到泰國來，泰國已經做好充分的準備迎接所有遊客。

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