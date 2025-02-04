王星事件︱泰國總理明起訪華四日 料商打擊電騙挽中國遊客信心

中國是泰國最大的旅客來源國，去年到訪泰國的3550萬人次當中，中國遊客佔670萬。內地演員王星日前疑被騙到泰國試鏡，之後於泰緬邊境失聯，被「賣豬仔」送到緬甸妙瓦底詐騙園區，引起輿論關注，有內地旅客擔心人身安全，取消赴泰計劃，事件重擊旅客到當地旅遊的信心，泰國官方力挽中國旅客信心。

貝東丹上星期表示，訪華期間將討論網絡詐騙、旅遊和污染等議題。她早前又利用人工智能錄製影片，以普通話向中國遊客保證，泰國政府重視保護所有遊客安全。泰國旅遊與體育部部長索拉翁早前表示，隨著貝東丹及代表團對中國的訪問，泰國將向中國表明，已做好一切準備迎接中國遊客，承諾確保中國遊客在泰國的旅遊安全，又強調並無發生內地社交媒體流傳的綁架遊客事件，澄清墮入電騙騙局的中國人都是一些到泰國尋求工作的人，遊客可以放心來泰國旅遊。他還指出，今年是中泰建交50周年，他邀請更多的中國遊客到泰國來，泰國已經做好充分的準備迎接所有遊客。