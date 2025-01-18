王星事件｜泰國總理：中國遊客赴泰有被綁架風險係謠言

內地演員王星赴泰國拍戲被綁架事件發酵，導致泰國觀光業備受打擊。泰國總理佩通坦17日表示，這些犯罪事件發生在泰國，但並非泰國公民所為，呼籲中國客勿相信謠言，安心赴泰旅遊。

據官媒《央視新聞》報道，當地時間17日，泰國總理佩通坦參加會議，討論如何增強遊客特別是中國遊客對泰國旅遊安全的信心，特別是內地遊客。

將向中國遊客發布中文影片

據報道，會後佩通坦接受媒體採訪時表示，目前網上流傳關於「中國遊客在泰國可能面臨危險或被綁架」的訊息是謠言，它們玷污了泰國的形象並影響到該國旅遊業，泰國政府高度重視，正積極尋找解決方案。

此外，佩通坦亦表示將運用AI技術，面向中國遊客發布中文影片，向他們保證泰國是安全的，泰國政府也將採取措施，致力於保護遊客安全。據悉佩通坦16日在參加第五屆東協數位部長會議時，呼籲東協各國密切合作打擊網絡詐騙。