熱門搜尋:
緬甸詐騙園區 2025請假攻略 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 新店關注組 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-01-22 16:31:52

王星事件｜泰總理用AI「講普通話」 冀中國客恢復遊泰信心(有片)

分享：
泰國總理貝東丹透過生成式人工智能（AI）技術，以普通話向中國遊客傳遞訊息，保證泰國旅行安全可靠。

泰國總理貝東丹透過生成式人工智能（AI）技術，以普通話向中國遊客傳遞訊息，保證泰國旅行安全可靠。

adblk5

泰國政府周三（22日）發布影片，總理貝東丹透過生成式人工智能（AI）技術，以普通話向中國遊客傳遞訊息，保證泰國旅行安全可靠，她表示，希望與中國朋友更好的交流，並增強中國遊客對赴泰旅遊的了解和信心。

泰國總理貝東丹(貝東丹fb圖片) 泰國總理貝東丹(貝東丹fb圖片) 泰國總理貝東丹(貝東丹fb圖片) 泰國總理貝東丹(貝東丹fb圖片) 泰國總理貝東丹(貝東丹fb圖片) 泰國總理貝東丹(貝東丹fb圖片) 泰國總理貝東丹(貝東丹fb圖片) 泰國警方向王星問話。(互聯網) 泰國警方向王星問話。(互聯網) 泰國警方向王星問話。(互聯網) 王星曾出演《狐妖小紅娘》等多部內地影視劇。（圖／翻攝自微博）

貝東丹解釋說在即將到來的農曆新年間，她想要用中文向中國人親切交流。礙於她不諳中文，因此藉助AI技術「講普通話」。她留意到近期發生的詐騙和綁架案，但她向中國遊客保證，泰國政府已加強對外國遊客的安全措施，並以最有效的方式，打擊跨國犯罪。

adblk6

貝東丹強調，泰國將嚴格執法，打擊非法出入境，並為旅泰的中國遊客，提供系統性、全方位的協助和支持，防範意外事件發生。「作為泰國總理，我可以向你們保證，泰國政府將所有遊客的安全，置於首位。」貝東丹指今年是泰中建交50周年，她邀請中國遊客在農曆新年長假期間前往泰國旅遊。

泰國旅遊部長透露，貝東丹下月訪問中國與國家主席習近平會面時，將向對方保證中國旅客在泰國的安全。

內地男演員王星本月初原定前往泰國拍戲，不料卻被拐騙至泰緬邊境的妙瓦底詐騙園區，後來獲救並於1月10日晚間返回中國。事件引發關注，並接連曝出多名中國公民受困於詐騙園區，進一步加深中國遊客對泰國旅行安全的擔憂。相關新聞重創泰國旅遊業，中國遊客赴泰的機票和旅行團出現退訂潮。

有片

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能