王毅冀日本銘記歷史教訓　確保中日關係政治根基不受損動搖

中共中央政治局委員、外長王毅昨晚在釣魚台國賓館出席紀念中日和平友好條約締結45周年招待會時指，希望日方從戰略高度把握好兩國關係的正確方向，客觀理性看待中國的發展振興，回歸締約初衷，銘記歷史教訓，確保中日關係政治根基不受損、不動搖。

王毅表示，一個穩定互惠的中日關係，對兩國至關重要、對亞洲不可或缺，對世界有重要影響，希望日方從戰略高度把握好兩國關係的正確方向，客觀理性看待中國的發展振興，歷史及台灣等問題事關兩國關係政治基礎及基本信義，希望日方回歸締約初衷，銘記歷史教訓，確保中日關係政治根基不受損、不動搖。王毅又指，中日應牢固樹立夥伴意識，反對脫鉤斷鏈，抵制小院高牆，不以所謂「經濟安保」旗號人為設限，中日同處亞洲，要踐行真正的多邊主義，反對製造意識形態對立，拒絕挑動新冷戰的倒行逆施。