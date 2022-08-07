玩網上勒頸挑戰昏迷 英12歲童拔喉離世 母親哀慟︰很自豪能當你媽媽(有片)

英國一名12歲男童疑受害人不淺的網上挑戰引誘，在家中「挑戰」勒頸，導致缺氧昏迷。公立醫院判斷他腦幹死亡，徵求法庭批准關掉維生儀器，男童父母堅持反對，事件引發社會關注，並獲民間組織聲援。無奈經過連場官司，一直上訴至歐洲人權法院，父母仍無法扭轉愛兒命運，醫院於昨日(6日)依法庭裁決拔喉，結束男童短短一生。男童母親忍痛表示︰「我美麗的小男孩奮戰到最後，我很自豪能當他母親。」

12歲男童巴特斯比(Archie Battersbee)於今年4月7日在家中不省人事，被發現時頸纏繩索，46歲母親丹因斯(Hollie Dance)相信他是被TikTok上一個網上挑戰「blackout challenge」所害。巴特斯比一直留院，從未甦醒，院方指他腦幹死亡，5月5日要求法庭決定拔喉是否最符合其利益。高等法院於6月考慮醫療專家等意見後，裁定中止巴特斯比的維生儀器。父母指愛兒仍有呼吸，希望「給他更多時間復原」，不服上訴，但上訴庭維持原判，男童56歲父親保羅(Paul Battersbee)在上訴庭裁決前一度心臟病發，幸其後無礙。

上訴至歐洲人權法院不果

巴特斯比父母已離婚，他跟母親同住，本來愛好體操，其父為救愛兒發起運動，並獲為基督教徒提供法律支援的組織Christian Legal Centre支持。上訴庭法官裁決時提到傳媒不斷刊登巴特斯比的照片，指巴特斯比「再也不是相中的男童」(no longer the boy in the photograph)，希望各界面對現實。

父母上周上訴至歐洲人權法院，但案件不獲受理，後來再入稟希望轉送特斯比至療養院，亦未能如願。兒子被拒轉送療養院時，丹因斯說兒子出事後，日子非常艱難，「儘管直至現在也在鏡頭前擺出堅強模樣，但我已崩潰」，被問及還有甚麼方法時，她黯然承認已無計可施，「沒有了，我已做盡跟寶貝兒子承諾的事，我已做完了」。

讚愛兒奮戰至最後︰我是世上最自豪母親

直至昨晨10時，醫生停止為巴特斯比治療，並於兩小時後關掉他的呼吸機。巴特斯比於中午12時15分離世。丹因斯向傳媒宣布兒子已撒手人寰時，讚愛兒堅持到最後，「我是世上最自豪的母親」；姨母卡特(Ella Carter)心痛憶述巴特斯比走前一刻，指他被停藥後「兩小時內狀態仍完全穩定，直至院方關掉呼吸機……他才整個人發藍」，批評有關方面的決定「野蠻」，指沒有家屬應經歷看著家人這樣窒息離世。有民眾在院外獻花，並燃點蠟燭悼念巴特斯比。