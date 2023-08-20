玩針對？X疑鎖定競爭對手及特定傳媒 點擊連結慢5秒才開始載入

美國《華盛頓郵報》報道，社交媒體X(前為Twitter)使用者在平台上點擊如路透社、《紐約時報》等特定媒體，以及其他與其競爭的社交網站如Facebook、Instagram及Bluesky的連結時，開啟速度會慢5秒左右。報道指，早於本月初，點擊《紐時》連結時已出現這種情況。

報道指，《華郵》本月15日在X平台測試時發現，用戶點擊某些特定網站連結時，要等約5秒才會開始載入(load)頁面。路透社自行執行測試時也發現類似的延遲情況。

到了下午，X似乎排除了上述情況。路透社聯絡X查詢時，X證實延遲問題已解決，但並未進一步說明。

Twitter｜馬斯克發文批評媒體和記者

Twitter去年10月被億萬富豪馬斯克收購，近日將其改名為「X」。馬斯克之前不僅曾發文批評對他旗下事業寫過批判性報道的媒體和記者，也曾禁止用戶在個人檔案欄內張貼其他平台的連結。

路透社無法確定X何時開始對特定網站實施延遲載入。但科技論壇「黑客新聞」(Hacker News)一名用戶指，X早於本月4日開始延後載入《紐約時報》的網頁。當日，馬斯克曾批評《紐時》一篇有關南非的新聞，並指控《紐時》支持種族滅絕。