玩Parkour險喪命　男子後空翻失平衡直衝幾十米深山崖(有片)

過去有不少玩極限運動「飛躍道」(parkour)的運動員曾發生意外，甚至喪命。伊朗一名Parkour運動員早前與團隊前往某山頭的懸崖邊進行挑戰時，跳後空翻落地後失平衝，當場往前衝落山崖，驚悚過程都被一旁的攝影團隊拍下，並在網路上引發熱議。

綜合報道，伊朗知名Parkour團隊「PARKOUR DOROUD」經常在各式各樣的環境進行挑戰，在當地網上薄有名氣。他們在上月28日於社交平台Instagram(IG)上載一段影片，其中一名成員Hussein在某懸崖邊進行後空翻挑戰，詎料落地一刻，疑似因為重心不穩的關係，其隊友來不及拉住，他已當場往前「衝下懸崖」，令其他團隊成員驚訝，亦來不及反應。