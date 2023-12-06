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國際
2023-12-06 12:09:00

玩Parkour險喪命　男子後空翻失平衡直衝幾十米深山崖(有片)

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玩Parkour險喪命，男子後空翻失平衡直衝幾十米深山崖。(X)

玩Parkour險喪命，男子後空翻失平衡直衝幾十米深山崖。(X)

過去有不少玩極限運動「飛躍道」(parkour)的運動員曾發生意外，甚至喪命。伊朗一名Parkour運動員早前與團隊前往某山頭的懸崖邊進行挑戰時，跳後空翻落地後失平衝，當場往前衝落山崖，驚悚過程都被一旁的攝影團隊拍下，並在網路上引發熱議。

綜合報道，伊朗知名Parkour團隊「PARKOUR DOROUD」經常在各式各樣的環境進行挑戰，在當地網上薄有名氣。他們在上月28日於社交平台Instagram(IG)上載一段影片，其中一名成員Hussein在某懸崖邊進行後空翻挑戰，詎料落地一刻，疑似因為重心不穩的關係，其隊友來不及拉住，他已當場往前「衝下懸崖」，令其他團隊成員驚訝，亦來不及反應。

Hussein在懸崖邊進行後空翻挑戰。(X) 隊友來不及拉住，Hussein當場往前「衝下懸崖」。(X) Hussein躺在地上，面有血跡，神情痛楚。(X) Hussein直墮山崖，可見懸崖雖然非常深。(X) Hussein在醫院拍片報平安。(X)

幸樹木樹叢緩衝 傷勢已無大礙

影片曝光後，有愈23萬名網民點讚，留言關注Hussein的安危。「PARKOUR DOROUD」也上載Hussein在醫院就醫的影片報平安，Hussein看來沒有大礙，還拉起上衣展示胸膛的傷勢。「PARKOUR DOROUD」強調懸崖雖然非常深，但幸好Hussein摔落懸崖時，被樹木、樹叢緩衝落地，Hussein雖然跌得鼻青臉腫、多處擦傷，但在隊員協助及送院搶救後，目前已經沒有大礙。

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