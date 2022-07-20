玲瓏浮凸女護士 超貼身制服幾乎爆衫 被轟欠專業 高調反擊(多圖) 

難道女護士身材好，要收收埋埋才算「專業」？但身材太惹火又會唔會影響病人？外國一名22歲女護士，身材玲瓏浮凸、超級curvy，醫院的收腰制服令她身材更顯誇張，引發網民熱議，短片更錄逾1,200萬次點擊。

22歲女護士Erika Diaz早前在TikTok分享她穿起制服的「申冤短片」，埋怨有人問她「為甚麼你要把制服穿成這樣，這並不恰當」。她展示制服生產商的廣告，指廣告中亦可見制服本身就是貼身、收腰及束腳設計，並非她故意想穿到「爆衫」，「有些人是對我的身材有意見，而不是制服……我5呎2吋高、107磅，既矮又細小，你們喜歡的話可以說我身材造假，但這不是事實。」

Diaz又稱有她兩份工作，另一位是義工，並且正在讀書，「我把人生奉獻於改善別人，任何人的意見(批評身材)都無關重要。」

網民斥女護士爆衫「不專業」︰你應買大一點！

短片旋即吸引逾1,270萬次點擊，並引發網民瘋狂討論。有網民認為Diaz「不專業」，有人質疑她故意穿較細呎碼，「你應該買大一點，讓你有空間呼吸」，「我是位年長的校監，從不准這些事在校內出現，美甲、香水及時尚，統統要留在家裡」。

Diaz留言反擊稱，她上班完全沒有化妝、沒有留長指甲，也沒有弄頭髮，亦不覺得制服窄到透不到氣，不明白何來不專業。有撐她的網民指出，若制服買大一點，衫袖及褲腳可能會太長而不合身，而且「制服是這樣，她便這樣穿。她身材是這樣，她也沒辦法！」但無可否認的是，Diaz的確毫不吝嗇展現身材，在Instagram及TikTok上傳了不少日常生活的火辣性感照。