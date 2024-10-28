玻利維亞前總統發片直擊遇槍擊險遭暗殺　直指現任總統所為(有片)

玻利維亞前總統莫拉萊斯(Evo Morales)周日(27日)在座駕上遭遇槍擊，避過暗殺，但司機受傷。他指控事件是總統阿爾塞(Luis Arce)策劃。莫拉萊斯目前與阿爾塞正爭取成為明年總統大選執政社會黨候選人。

莫拉萊斯接受當地電台訪問表示，他早上坐車前往電台前，被兩輛汽車截停，再有蒙面男子向他的車連開14槍，子彈在他頭邊數厘米飛過。他指，事前留意到有貨車尾隨，其後有人向他的座駕開槍掃射，司機頭部受傷，幸仍能駕駛，不知槍手是士兵還是警察。莫拉萊斯與阿爾塞正爭取成為明年總統大選執政社會黨候選人。莫拉萊斯聲稱阿爾塞在政治上無法打敗自己而訴諸武力，批評阿爾塞是最歷來最差的總統。