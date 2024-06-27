玻利維亞軍人闖政府總部　總統任命武裝部隊新領導人粉碎政變企圖(有片)

南美國家玻利維亞發生企圖軍事政變，在總統阿爾塞(Luis Arce)猛烈抨擊政變企圖，呼籲民眾動員起來對抗「政變」，並呼籲國際支持，其後阿爾塞任命海陸空部隊的新領導人，新任陸軍司令桑切斯命令所有包圍總統府的士兵返回軍營，裝甲車及士兵其後撤離。
陸軍司令蘇尼加當地星期三率領部隊，開入總統府及國會所在地穆里略廣場，有裝甲車衝擊總統府大門，蘇尼加提到國家面對經濟問題，民眾憤怒情緒上升，呼籲組建新的內閣。玻利維亞電視台的影片顯示，阿爾塞在總統府的走廊上，一度與蘇尼加對峙。
蘇尼加被罷免陸軍司令一職後被補
阿爾塞在內閣成員陪同下，於總統府發表電視演說，指國家正面對企圖政變，譴責在總統府廣場外出現非正常軍隊調動，強調玻利維亞的民主必須得到尊重，不能允許政變企圖再次奪走玻利維亞人的性命，呼籲玻利維亞人民組織並動員起來反對政變，並免去蘇尼加的陸軍司令一職，由桑切斯接任。貝拉斯克斯其後下令士兵返回駐地，軍人陸續撤走，警方重新控制廣場，蘇尼加亦被捕，檢察官辦公室將展開刑事調查。
前總統莫拉萊斯表示，國家正在醞釀政變，呼籲民主支持者罷工及堵路。玻利維亞最大工會的領導層譴責企圖政變，宣布無限期大罷工，以保衛政府。
BREAKING: Video of Bolivian President, Luis Arce, face to face with the military trying to overthrow his government and demanding they stand down. pic.twitter.com/qhEiPRGsLN— red. (@redstreamnet) June 26, 2024