玻利維亞軍人闖政府總部　總統任命武裝部隊新領導人粉碎政變企圖(有片)

南美國家玻利維亞發生企圖軍事政變，在總統阿爾塞(Luis Arce)猛烈抨擊政變企圖，呼籲民眾動員起來對抗「政變」，並呼籲國際支持，其後阿爾塞任命海陸空部隊的新領導人，新任陸軍司令桑切斯命令所有包圍總統府的士兵返回軍營，裝甲車及士兵其後撤離。

陸軍司令蘇尼加當地星期三率領部隊，開入總統府及國會所在地穆里略廣場，有裝甲車衝擊總統府大門，蘇尼加提到國家面對經濟問題，民眾憤怒情緒上升，呼籲組建新的內閣。玻利維亞電視台的影片顯示，阿爾塞在總統府的走廊上，一度與蘇尼加對峙。