珍惜生命｜搭熱氣球輕生最後身影　澳男從460米高空墮地嚇壞同籃乘客(有片)

澳洲墨爾本周一(18日)發生一宗恐怖事件，一名乘搭熱氣球的男乘客從高空墜地身亡。另一名乘客意外拍下死者的最後身影，指事發前還見他與駕駛員輕鬆聊天，未料突然跳下，認為明顯是輕生身亡。
綜合報道，死者18日與大約另外10名乘客一起乘搭熱氣球，有乘客在升空過程中拍影片記錄，意外拍下男事主的最後身影，可見他身穿一件棕色外套，在載客鐵籃內站在其他熱氣球乘客旁邊，背對鏡頭右手傾斜，眺望墨爾本地平線。熱氣球升空大約10分鐘後， 男事主突然從鐵籃縱身而下身亡。目睹經過的乘客全都驚恐不已，駕駛員隨即報案。
電線遭壓毀 多間住宅電力中斷
熱氣球隨後安全降落在8公里外的Fairfield雅拉河彎公園，警方封鎖現場並聲明表示，會與熱氣球上其他乘客及目擊者交談，以釐清事件具體事發過程，目前相信無他殺可疑。警方於墨爾本北部郊區Preston車路尋獲男事主的遺體，周圍散布著倒下的電線。當地居民受訪回憶，當時在家被巨響嚇醒，「就像有龐然大物跌入屋裡」，不久後街上就傳來警車聲。且附近許多住宅電力中斷，據報還有建築受損。
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