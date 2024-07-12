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國際
2024-07-12 13:08:00

珍惜生命｜父子牽手臥路軌共赴黃泉　火車急剎未能阻止慘劇(有片)

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父子牽手臥路軌共赴黃泉，火車急剎未能阻止慘劇。(X)

父子牽手臥路軌共赴黃泉，火車急剎未能阻止慘劇。(X)

印度馬哈拉施特拉邦一對父子，日前購票進入火車站，並進入路軌，期間他們 牽著手在行，詎料他們突然躺在路軌上，火車司機試圖剎車不及，父子兩人雙 雙斃命。事發過桯被閉路電視拍下，令不少網民唏噓嘆息。

綜合報道，事發於周一(8 )在印度馬哈拉施特拉邦一個火車站，閉路電視拍到 一對父子進入火車站一直沿月台行去，期間曾有火車駛過，但未有見異樣，他們一邊交談、一邊跳下站台，該兒子一直攙扶著父親，當兩人看到火迎面車駛來，突然改變方向，手牽手走到火車行駛中的路軌躺下。火車司機試圖剎車仍未能 阻止悲劇發生，這對父子最終被輾斃。

他們一邊交談、一邊跳下站台。(X) 該兒子一直攙扶著父親。(X) 當兩人看到火迎面車駛來， 突然改變方向，手牽手走到火車行駛中的路軌躺下。(X) 當兩人看到火迎面車駛來， 突然改變方向，手牽手走到火車行駛中的路軌躺下。(X)

父親的妻子離世 4 兒子半年前結婚

鐵路警察事發後趕到現場並將這對父子的遺體送去驗屍。報道指，60 歲父親 Harish Mehta 4 年前在疫情期間失去妻子，而他的 30 歲兒子 Jay Mehta 在半年 前剛結婚。警方已將該事件列為意外死亡案件，並調查這對父子自殺的原因。 事發片段流傳網上，引起當地網民討論，不少人對這對父子赴死不勝唏噓。

警告：影片內容含危險動作、自殺片段，或會令人情緒不安。

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香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222

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醫管局精神健康專線：24667350

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