珍惜生命｜男子捅死疑出軌妻後自殺　3小時後復活崩潰「我為何未死？」(有片)

泰國一名28歲男子，懷疑妻子紅杏出牆，周三(10月30日)兩人發生爭執期間，當著子女面前用刀將妻子刺死，未知是畏罪還是殉情，之後用才狂捅自己，當警方到場時發現兩具屍體，以白布蓋，隔3小時法醫到場，驚見男子還有生命跡象立即將他送院，惟男子醒來發現自己還活著，當場崩潰狂喊：「為甚麼我還未死？」

綜合報道，事發於10月30日在泰國中部普拉欽武里省(Prachin Buri)，當地警方接報到場，發現一處民宅內的廚房有一對夫妻倒臥在血泊中，旁邊還有2把沾血的刀具；經調查得知夫妻倆分別是28歲Rattaphon和27歲的Nattaya，Nattaya身上多處刀傷，Rattaphon胸部和頸部有自殘痕跡，初判兩人已經死亡，就以白布蓋住他們的遺體，法醫小組約3小時後到場蒐證，詎料Rattaphon突然抽動，還睜開眼睛看向警員，嚇壞在場眾人，法醫隨即檢查Rattaphon，確定他還活著並將他送院搶救。不過Rattaphon在救護車上卻崩潰大喊：「為甚麼我還未死？怎麼會這樣？」