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國際
2024-11-01 14:38:00

珍惜生命｜男子捅死疑出軌妻後自殺　3小時後復活崩潰「我為何未死？」(有片)

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男子捅死疑出軌妻後自殺，3小時後復活崩潰「我為何未死？」。(X)

男子捅死疑出軌妻後自殺，3小時後復活崩潰「我為何未死？」。(X)

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泰國一名28歲男子，懷疑妻子紅杏出牆，周三(1030)兩人發生爭執期間，當著子女面前用刀將妻子刺死，未知是畏罪還是殉情，之後用才狂捅自己，當警方到場時發現兩具屍體，以白布蓋，隔3小時法醫到場，驚見男子還有生命跡象立即將他送院，惟男子醒來發現自己還活著，當場崩潰狂喊：「為甚麼我還未死？」

綜合報道，事發於1030日在泰國中部普拉欽武里省(Prachin Buri)，當地警方接報到場，發現一處民宅內的廚房有一對夫妻倒臥在血泊中，旁邊還有2把沾血的刀具；經調查得知夫妻倆分別是28Rattaphon27歲的NattayaNattaya身上多處刀傷，Rattaphon胸部和頸部有自殘痕跡，初判兩人已經死亡，就以白布蓋住他們的遺體，法醫小組約3小時後到場蒐證，詎料Rattaphon突然抽動，還睜開眼睛看向警員，嚇壞在場眾人，法醫隨即檢查Rattaphon，確定他還活著並將他送院搶救。不過Rattaphon在救護車上卻崩潰大喊：「為甚麼我還未死？怎麼會這樣？」

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法醫小組約3小時後到場蒐證，詎料Rattaphon突然抽動，還睜開眼睛看向警員，嚇壞在場眾人。(YouTube) 警方接報到場，發現一處民宅內的廚房有一對夫妻倒臥在血泊。(YouTube)

疑兇殺妻後叫大女兒求救

報道指，RattaphonNattaya的家屬透露，Rattaphon懷疑Nattaya和女同事關係曖昧，為此兩人已經發生多次爭吵。事發當天Rattaphon殺掉Nattaya後，吩咐大女兒去找祖母求救，祖母將孩子帶走，Rattaphon隨後就自殺。當地警方已對此命案展開調查，待Rattaphon冷靜後詢問才得以釐清案發詳情。

警告：影片內容或會令人情緒不安

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