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國際
2022-12-04 18:23:43

珍貴獎牌淪垃圾 伊朗頂尖女選手無戴頭巾比賽 老家慘被拆屋 疑被報復棄如敝屣(有片)

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伊朗33歲攀石頂尖女選手里卡比(Elnaz Rekabi)月前於南韓比賽時未有戴頭巾上陣。(路透社)

伊朗33歲攀石頂尖女選手里卡比(Elnaz Rekabi)月前於南韓比賽時未有戴頭巾上陣。(路透社)

大量獎牌被棄如垃圾。(互聯網) 大量獎牌被棄如垃圾。(互聯網) 房屋被拆毀。(互聯網) 同為攀石頂尖選手的兄長悲憤痛哭。(互聯網)

伊朗女子阿米尼無戴頭巾被捕後猝死事件，引發伊朗民眾示威，浪潮至今仍未平息。伊朗33歲攀石頂尖女選手里卡比(Elnaz Rekabi)月前於南韓比賽時未有戴頭巾上陣，被指響應示威。里卡比短暫失蹤後返回伊朗，有傳正被軟禁，近日網傳里卡比老家被「拆屋」片段，可見房屋淪為一堆頹垣敗瓦，里卡比及同為攀石好手的哥哥，歷年辛苦贏來的獎牌，如同垃圾般被丟棄在地，事件引發國際關注。

頭巾爭議｜頂尖女選手里卡比老家被拆 兄長泣不成聲

英國廣播公司(BBC)及美國有線新聞網絡(CNN)等報道，里卡比位於伊朗西北部贊詹省(Zanjan)的老家，已被拆毀。片段可見里卡比的哥哥、曾奪得10面金牌的Davood，看到失去家園後泣不成聲，身份不明的拍片者說︰「這就是在這個國家生活的結果。一位為國家贏得無獎牌的冠軍人物，辛勞鍛鍊為國爭光。他們向他(Davood)噴胡椒噴霧，拆毀這間39平方米大的房屋後施然離開。我還可以說甚麼？」

片段未有說明該屋何時被拆，有反政府人士斥責事件屬報復。伊朗半官方通訊社Tasnim證實里卡比老家被拆毀，但強調原因是其事前沒有獲得興建許可，而拆屋是在里卡比無戴頭巾出賽之前執行。

里卡比短暫失蹤後，現身於德黑蘭機場。(美聯社) 里卡比返國翌日後，與體育部長會面，當日她的衣著打扮跟落機時一樣，疑曾被軟禁在當地奧委會大樓。(美聯社) 里卡比返國翌日後，與體育部長會面，當日她的衣著打扮跟落機時一樣，疑曾被軟禁在當地奧委會大樓。(美聯社)

頭巾爭議｜曾解畫「不小心跌頭巾」里卡比傳軟禁在父家

里卡比當日參賽後一度失蹤，後來在Instagram發文疑似為事件道歉，稱比賽時「不小心跌了頭巾」，意指並非拒戴。BBC指有消息稱，伊朗當局威脅里卡比，若不發表上述訊息把將她「抄家」。里卡比其後現身於德里蘭機場，當時她頭戴黑色cap帽，同時亦拉起連帽衛衣的帽。翌日她獲體育部長公開接見時，打扮仍然一模一樣，有猜測指她未獲准回家，消息指她曾被扣押在伊朗奧委會大樓內，如今則被軟禁在父親的家中，禁止受訪及使用手機。

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