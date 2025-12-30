珠峰垃圾堆積「眼冤」 尼泊爾擬改收每名登山客4000美元清理費

世界第一高峰珠穆朗瑪峰是登山熱點之一，但在登山季因為人數眾多，衍生出營地垃圾堆積等問題。尼泊爾當局透露，將取消一項鼓勵珠峰登山客自行帶垃圾下山的措施，因為這措施成效不彰。 英國廣播公司(BBC)報道，尼泊爾當局要求登山客須繳交4,000美元(約3.1萬港元)保證金，只有把至少8公斤垃圾帶下山，才能退款。原本期望這措施能解決珠峰嚴重的垃圾問題，目前山上堆積的垃圾估計已有約50噸。但措施推行了11年，垃圾仍不減，尼泊爾表示因「未見具體成效」，將終止執行。

高海拔營地污染嚴重 尼泊爾旅遊部及登山局官員向BBC表示，多年來大部分保證金都已退還，理論上應代表登山客多有帶回垃圾。但據報措施失敗的原因在於，登山客帶下山的垃圾大多來自低海拔營地，並非污染問題最嚴重的高海拔營區。 薩迦瑪塔污染控制委員會(Sagarmatha Pollution Control Committee)負責人、雪巴嚮導次仁(Tsering Sherpa)解釋：「從高海拔營地，多數人只會帶回氧氣瓶，而帳篷、鐵罐、包裝食品或飲料盒等，大多都留在山上，所以才會看到這麼多垃圾堆積。」 缺乏監管 他說，一名登山客在為期約6周的適應及攀山過程中，平均會產生最高達12公斤垃圾，原定帶回8公斤的規定本來就不足。此外，管理部門也承認缺乏監管是最大挑戰。

派人深入高海拔地區巡查 尼泊爾當局希望新規定能發揮更大效用。根據修改後的新規定，將向登山客收取一筆不可退還的清理費用，這筆費用將用於在第二營(Camp Two)設立檢查站，並派遣山地巡查員深入高海拔區巡查，確保登山客確實帶回垃圾下山。官員表示，金額預計仍維持每人4,000美元，待國會通過後實施。雪巴人群體對此表示歡迎，指出過去保證金制度從未真正處罰過違規者。 新方案也將納入近期推出的5年山區清理行動，旅遊部表示，目的是「立即解決山區垃圾的迫切問題」。

排泄物難分解 目前未有科學調查統計珠峰上的實際垃圾量，據估計，當中包括大量排泄物，且因高海拔地區極低溫度無法自然分解。 珠峰每年平均約有400人登山，另有更多後勤及支援人員隨行，隨著整體人數逐年增加，高山環境的可持續發展受到關注。

