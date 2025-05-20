珠穆朗瑪峰「死亡地帶」再添兩亡魂　其中1人登頂後現高山反應拒落山

尼泊爾當局上周五(16日)證實，2名登山者在攀登珠穆朗瑪峰時不幸喪生，成為今年春季首兩宗死亡個案。死者分別是來自印度的45歲男登山者Subrata Ghosh，以及來自菲律賓的45歲男登山者Philipp II Santiago，二人同屬一個由尼泊爾登山公司 Snowy Horizon Treks and Expedition 組織的國際登山隊。

綜合報道，珠穆朗瑪峰一處被稱為「死亡地帶」(Death zone)的危險地區，位於海拔 8,000 米以上，空氣稀薄，缺氧情況嚴重。Santiago於14日晚間在位於「死亡地帶」的南坳(South Col)營地死亡。當時他正準備進行最後一段登頂行程，但在抵達第四營時顯得極度疲憊，最終在帳篷中休息期間逝世。