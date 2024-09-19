現代木馬屠城 報道：以色列開空殼公司滲透供應鏈｜黎巴嫩傳呼機爆炸

黎巴嫩接連兩天發生通訊設備爆炸事件，先是周二的傳呼機，繼而周三發生另一波手提對講機爆炸，均是針對與以色列敵對的政治武裝組織真主黨。兩宗爆炸已造成最少32人死亡、約3,250人受傷。黎巴嫩國內人心惶惶，害怕下一個爆炸的是甚麼電子產品，手機或會隨時爆炸。報道指，以色列多年前已開始成立空殼公司，並滲透真主黨通訊設備的供應鏈，一直潛伏等待行動，然後在傳呼機和對講機植入炸藥和開關裝置，形容是現代「木馬屠城」。
黎巴嫩安全部門消息人士向美國有線新聞網絡(CNN)稱，真主黨最近數月才購入爆炸的傳呼機。《紐約時報》則指，以色列成立多間空殼公司，假冒國際生産商。該報又引述美國及其他國家的官員指，以色列將炸藥及用來遙控引爆的開關裝置安裝在電池旁。英國《每日郵報》報道，以色列利用真主黨取得武器、洗黑錢及販毒的網絡，在各地成立空殼公司，並知道真主黨會透過旗下哪間公司購入傳呼機供其武裝部隊使用，從而將被視為以色列木馬的傳呼機送到真主黨各成員手上。
黎巴嫩傳呼機爆炸｜供應鏈從亞洲伸延至歐洲
CNN稱，嘗試追查傳呼機的來源，發現供應鏈從亞洲伸延至歐洲。另有報道指，是次行動的炸藥是季戊四醇四硝酸酯(pentaerythritol tetranitrate、PETN)，除了威力強勁，也非常穩定不易產生爆炸。傳呼機響起後才爆炸，受害者均是手臉受傷，因拿起機身查看訊息。據悉，部分傷者恐會失明。
黎巴嫩傳呼機爆炸｜貝魯特國際機場禁攜傳呼機和對講機
因應連串爆炸，貝魯特國際機場周四宣布禁止乘客攜帶傳呼機和對講機乘搭飛機，不論是手提或寄艙行李均不可以；機場安檢人員發現會充公。另外，除了電訊設備，當地官方通訊社稱，首都貝魯特和南部數個地區民宅的太陽能系統發生爆炸，最少一名女童受傷。