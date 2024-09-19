現代木馬屠城 報道：以色列開空殼公司滲透供應鏈｜黎巴嫩傳呼機爆炸

黎巴嫩接連兩天發生通訊設備爆炸事件，先是周二的傳呼機，繼而周三發生另一波手提對講機爆炸，均是針對與以色列敵對的政治武裝組織真主黨。兩宗爆炸已造成最少32人死亡、約3,250人受傷。黎巴嫩國內人心惶惶，害怕下一個爆炸的是甚麼電子產品，手機或會隨時爆炸。報道指，以色列多年前已開始成立空殼公司，並滲透真主黨通訊設備的供應鏈，一直潛伏等待行動，然後在傳呼機和對講機植入炸藥和開關裝置，形容是現代「木馬屠城」。

黎巴嫩安全部門消息人士向美國有線新聞網絡(CNN)稱，真主黨最近數月才購入爆炸的傳呼機。《紐約時報》則指，以色列成立多間空殼公司，假冒國際生産商。該報又引述美國及其他國家的官員指，以色列將炸藥及用來遙控引爆的開關裝置安裝在電池旁。英國《每日郵報》報道，以色列利用真主黨取得武器、洗黑錢及販毒的網絡，在各地成立空殼公司，並知道真主黨會透過旗下哪間公司購入傳呼機供其武裝部隊使用，從而將被視為以色列木馬的傳呼機送到真主黨各成員手上。