現場保安捱轟 目擊者︰我幾分鐘前已通知有槍手

美國前總統特朗普在一早選定的場所、在有特勤人員在場的情況下遇刺，令保安措施大受質疑。美國眾議院監督委員會已要求特勤局局長齊特爾(Kimberly Cheatle)出席聽證會，交代事件。目擊者Greg向英國廣播公司(BBC)稱，事發前3至4分鐘已見到附近建築物屋頂有槍手，並立即通知特工，但最終未能阻止事件。他稱當時跟其他特朗普支持者都見到該名懷疑槍手，「我們看到一名男子爬上去，像軍人一樣匍匐爬上去，離我們50呎外的建築物屋頂」，「我們站起，指著那個爬上屋頂的人，他手裡拿著一把步槍」。當時場內有警員四處巡視，「我們說『屋頂上有個拿步槍傢伙』，警員卻說『甚麼？』他們不知道發生甚麼事」，「接下來我便想特朗普為何還在演講？他們為何沒把他帶下台？」未幾終有特勤局人員注意到Greg，但說時遲那時快，槍聲已連環傳出，然後特朗普伏下、現場大亂，其後就是特勤局人員喊道：「槍手已被擊倒」。

