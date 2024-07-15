現場保安捱轟 目擊者︰我幾分鐘前已通知有槍手

美國前總統特朗普在一早選定的場所、在有特勤人員在場的情況下遇刺，令保安措施大受質疑。美國眾議院監督委員會已要求特勤局局長齊特爾(Kimberly Cheatle)出席聽證會，交代事件。目擊者Greg向英國廣播公司(BBC)稱，事發前3至4分鐘已見到附近建築物屋頂有槍手，並立即通知特工，但最終未能阻止事件。他稱當時跟其他特朗普支持者都見到該名懷疑槍手，「我們看到一名男子爬上去，像軍人一樣匍匐爬上去，離我們50呎外的建築物屋頂」，「我們站起，指著那個爬上屋頂的人，他手裡拿著一把步槍」。當時場內有警員四處巡視，「我們說『屋頂上有個拿步槍傢伙』，警員卻說『甚麼？』他們不知道發生甚麼事」，「接下來我便想特朗普為何還在演講？他們為何沒把他帶下台？」未幾終有特勤局人員注意到Greg，但說時遲那時快，槍聲已連環傳出，然後特朗普伏下、現場大亂，其後就是特勤局人員喊道：「槍手已被擊倒」。
醫生目擊︰男子頭部中槍即時死亡
觀眾當中包括一名急症室醫生，衣服染血的他向美國有線新聞網絡(CNN)稱，當時他聽到有人大叫「他中槍了，他中槍了」，他趕忙走到傷者旁，見傷者倒在長凳之間血流如注，立即替他做心肺復甦(CPR)，但返魂乏術。另一在場醫生憶述，「十分震驚……很多人以為是放煙花，我立即知道是槍擊」。他有協助抬死者離開長凳，事發時聽到兩或三秒內連續響起7下槍響，「我見到一名男子頭部直接中槍，即時死亡……另一名女子手臂中槍」。這是他首次出席特朗普集會，沒有預計會發生這種事，「這簡直瘋狂」。