現眼報？17歲仔當街搶阿伯手機　3秒後被巴士撞死(有片)

巴西上周發生一宗致命車禍，一名17歲少年在街上一時起貪念，搶走1名71歲老翁的手機後逃逸，詎料事發僅3秒，少年一跑出馬路就被疾駛而來的巴士撞倒，送院後返魂乏術，整段經過被CCTV拍下後在網上瘋傳，引起網民議論，不少人都指少年在犯案後很快就遭報應。
綜合報道，事發於上周五(19日) 上午在巴西聖保羅，網上流傳的街道CCTV影片顯示，該名少年在街上與1名正在講手提電話的老翁擦肩而過，少年一時起貪念，回頭就將老翁的手提電話搶走，隨即拔足逃跑，一個箭步跑出馬路，卻沒有注意到有巴士正駛來，隨即被撞到正並遭捲入車底。報道指，少年事後被院搶救，可惜最終因傷重不治。
網民：希望手機沒有壞掉
由少年搶掠至遇上意外不過短短3秒時間，整個過程的影片在網上曝光後，有網民對這少年失去生命感到可惜，但有許多網民卻直呼「現眼報是真的！」，「好快的報應」、「巴士來得合時」、「他再也不能偷別人東西了！」，也有人相當關心老翁後續的情況，問道「那名老翁有拿回手機嗎？」、「希望手機沒有壞掉」。
NEW: 17-year-old teen steals a cell phone and then immediately gets hit by a bus after he tried running off with it.— Collin Rugg (@CollinRugg) July 20, 2024
The incident reportedly happened in São Paulo, Brazil.
A 71-year-old man was seen walking down the street talking on the phone when the teenager snatched it out… pic.twitter.com/ctgB1SN8f1