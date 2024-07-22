現眼報？17歲仔當街搶阿伯手機　3秒後被巴士撞死(有片)

巴西上周發生一宗致命車禍，一名17歲少年在街上一時起貪念，搶走1名71歲老翁的手機後逃逸，詎料事發僅3秒，少年一跑出馬路就被疾駛而來的巴士撞倒，送院後返魂乏術，整段經過被CCTV拍下後在網上瘋傳，引起網民議論，不少人都指少年在犯案後很快就遭報應。

綜合報道，事發於上周五(19日) 上午在巴西聖保羅，網上流傳的街道CCTV影片顯示，該名少年在街上與1名正在講手提電話的老翁擦肩而過，少年一時起貪念，回頭就將老翁的手提電話搶走，隨即拔足逃跑，一個箭步跑出馬路，卻沒有注意到有巴士正駛來，隨即被撞到正並遭捲入車底。報道指，少年事後被院搶救，可惜最終因傷重不治。