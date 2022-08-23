球員定格十幾秒才射12碼 個波最終入唔入? (有片)

葡萄牙乙組球隊前鋒Jardel Silva射12碼罰球出奇招干擾龍門。片段可見他提起右腳作勢要射，但卻如畫面遭定格般，他擺出射門姿勢十幾秒，然後才大力抽射，成功騙過龍門，個波應聲入網。食髓知味，Silva射第二個12碼罰球時重施故技，這次龍門未有上檔，而Silva也似乎擺射門姿勢太久，抽射時顯得乏力，龍門輕鬆擋下來球。他的隊友有點不滿他在比賽如此緊要關頭，第二個12碼竟然再用「舊招」，令球隊跌落下游位置。網友則說，是他們在球賽中見過最怪誕的事，有人稱「是我看過最瘋狂的罰球」。另有人說，如果是領隊，絕不讓這樣射罰球的球員操刀12碼。