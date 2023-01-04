瑜伽網紅潛水被螺旋槳劏開小腹 赫見內臟外露 靠一樣嘢奇蹟生還

英國《每日郵報》報道，37歲的阿米蒂奇(Amor Armitage)在其人氣瑜伽網站發文講述事發經過，表示上月17日與丈夫蔡斯(Chase)等人在墨西哥科蘇梅爾(Cozumel)潛水，當時她玩累了，就決定返回船上，正抓住及爬上梯子時，船的引擎突然開動，原來船長沒看到她，「我突然意識到船開始移動了，恐懼凍結了我」。

英國一名瑜伽網紅早前與丈夫在加勒比海潛水時遇上恐怖意外，當時船長沒察覺她在船尾就開動引擎，結果她在水裡被螺旋槳打中，小腹被劏開，可見內臟外露，十分驚嚇。奇蹟地，剛巧動脈裡有一處兩吋血塊，救她一命。

事主：有被肢解感覺

阿米蒂奇硬撐著，終能爬回甲板，形容「身體有被肢解的感覺，疼痛感漸漸湧現」。此時船長來到，扶她躺下，同時召喚正在潛水的丈夫蔡斯等人。阿米蒂奇此時全身不停顫抖，深怕會死，是丈夫在耳邊安慰著她、陪著她，她才熬得過去。

蔡斯受訪稱，妻子躺在甲板上，腹部被切開，很難相信傷口會這樣長，「不知道她是如何活下來的」。醫生事後檢查發現，事發時阿米蒂奇的股動脈產生一處兩吋血塊，阻止了她大量失血，她才得以保命。

阿米蒂奇被送院搶救，接受4小時手術接駁骨頭和肌腱等，之後也須動手術重建「破爛的」大腿內側，以及清除動脈血塊，目前留院，清況穩定。