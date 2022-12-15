瑞典動物園5黑猩猩逃走　稱危害公眾射殺4隻

瑞典一間動物園近日傳出有黑猩猩逃走，經過數小時的搜索，由於沒有足夠麻醉劑，最終以有危害風險為由將其中4隻黑猩猩槍殺，餘下1隻和自行安全返回動物園。

英國《衛報》(The Guardian)報道，位於耶夫勒的Furuviksparken動物園周三(14日)下午有5隻黑猩猩逃脫，動物園隨後啟動安全和救援程序，與警方開始進行大規模搜查行動。瑞典警方表示，黑猩猩是非常強壯的動物，絕對沒有被馴化，由於有危害公眾風險，動物園決定將牠們射殺。 動物園發言人Annika Troselius當日指，現場有獸醫，但估計沒有足夠麻醉劑，園方必須就當刻情況及局勢作出評估，認為唯一出路是將黑猩猩射殺。