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國際
2022-12-15 13:57:00

瑞典動物園5黑猩猩逃走　稱危害公眾射殺4隻

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瑞典一間動物園近日傳出黑猩猩，經過數小時的搜沒有足夠麻醉劑最終有危害風險為由4黑猩猩槍殺，餘下1隻和自行安全返回動物園。

瑞典動物園5黑猩猩逃走，稱危害公眾射殺4隻。(Twitter)

瑞典動物園5黑猩猩逃走，稱危害公眾射殺4隻。(Twitter)

衛報(The Guardian)Furuviksparken(14)5猩猩動物園隨後安全和救援警方開始搜查行動瑞典警方示，猩猩是非常強壯的動物，絕對沒有被馴化由於有危害公眾風險，動物園決定射殺

動物園發言人Annika Troselius當日指，現場有獸醫，但估計沒有足夠麻醉劑，必須局勢評估唯一出路是黑猩猩

園方改口稱公眾生命受威脅故實施安樂死。(Twitter) 靈長類動物管理員Ing-Marie Persson 表示，事情令人遺憾，但認為園方沒有必要射殺黑猩猩。(Twitter)

改口稱公眾生命受威脅故實施安樂死

Furuviksparken30靈長類動物管理員Ing-Marie Persson 事情令人遺憾黑猩猩靈長類動物管理員沒有最基本的麻醉劑是不，處理方法亦最差。

指，雖然有麻醉劑，但公眾的生命受到威脅，因此沒有選擇使用麻醉劑指，據風險專家，黑猩猩是高危動物，如果人類生命受到威脅，唯一的選擇就是對牠們實施安樂死。

該動物園目前因季節關閉，園內總共有7隻黑猩猩，據報導是北歐地區唯一靈長類動物研究站，園方在聲明中表示尚未釐清這些動物是如何逃脫的，但會進行後續調查。

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