瑞典動物園5黑猩猩逃走　稱危害公眾射殺4隻

瑞典一間動物園近日傳出有黑猩猩逃走，經過數小時的搜索，由於沒有足夠麻醉劑，最終以有危害風險為由將其中4隻黑猩猩槍殺，餘下1隻和自行安全返回動物園。
英國《衛報》(The Guardian)報道，位於耶夫勒的Furuviksparken動物園周三(14日)下午有5隻黑猩猩逃脫，動物園隨後啟動安全和救援程序，與警方開始進行大規模搜查行動。瑞典警方表示，黑猩猩是非常強壯的動物，絕對沒有被馴化，由於有危害公眾風險，動物園決定將牠們射殺。
動物園發言人Annika Troselius當日指，現場有獸醫，但估計沒有足夠麻醉劑，園方必須就當刻情況及局勢作出評估，認為唯一出路是將黑猩猩射殺。
園方改口稱公眾生命受威脅故實施安樂死
但與Furuviksparken動物園有逾30年合作經驗的靈長類動物管理員Ing-Marie Persson 表示，事情令人遺憾，但認為園方沒有必要射殺黑猩猩，她質疑園方沒有聯絡相距只有數公里的靈長類動物管理員，並指沒有最基本的麻醉劑是不成理由，處理方法亦最差。
園方其後改口指，雖然有麻醉劑，但公眾的生命受到威脅，因此沒有選擇使用麻醉劑。並指，根據風險評估及專家指，黑猩猩是高危動物，如果人類生命受到威脅，唯一的選擇就是對牠們實施安樂死。
該動物園目前因季節關閉，園內總共有7隻黑猩猩，據報導是北歐地區唯一靈長類動物研究站，園方在聲明中表示尚未釐清這些動物是如何逃脫的，但會進行後續調查。