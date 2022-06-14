瑞典將就反恐問題讓步　爭取土耳其支持入北約

以往奉行軍事中立政策的瑞典及芬蘭於上月遞交加入北約(NATO)的申請，惟北約成員國之一的土耳其重申不會同意兩國加入，理由是芬蘭及瑞典包庇土耳其列為恐怖分子的庫爾德工人黨(Kurdistan Workers Party)。瑞典將就反恐問題作出讓步，以爭取土耳其支持瑞典加入北約。
北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)周一(13日)與瑞典首相安德森(Magdalena Andersson)一同會見記者，他指，瑞典政府已準備解決土耳其關注的問題，正著手修改反恐法，亦會確保武器出口的法律框架可以符合瑞典作為未來成員國的地位。
安德森則指正與土耳其舉行雙邊及三邊對話，瑞典將清楚說明會如何打擊恐怖主義。
芬蘭表明不會單獨加入北約
芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinisto)周日(12日)與到訪的北約秘書長斯托爾滕貝格舉行聯合新聞發布會時表示，如果瑞典加入北約被推遲，芬蘭將不會單獨加入北約。
瑞典、芬蘭多年採取中立態度拒絕加入北約，土耳其當局一直支持他們加盟。在俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭決定申請加入北約。土耳其卻一再反對兩國加入。北約接納新成員必須獲得30個成員國一致同意。