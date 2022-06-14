瑞典將就反恐問題讓步　爭取土耳其支持入北約

以往奉行軍事中立政策的瑞典及芬蘭於上月遞交加入北約(NATO)的申請，惟北約成員國之一的土耳其重申不會同意兩國加入，理由是芬蘭及瑞典包庇土耳其列為恐怖分子的庫爾德工人黨(Kurdistan Workers Party)。瑞典將就反恐問題作出讓步，以爭取土耳其支持瑞典加入北約。

北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)周一(13日)與瑞典首相安德森(Magdalena Andersson)一同會見記者，他指，瑞典政府已準備解決土耳其關注的問題，正著手修改反恐法，亦會確保武器出口的法律框架可以符合瑞典作為未來成員國的地位。 安德森則指正與土耳其舉行雙邊及三邊對話，瑞典將清楚說明會如何打擊恐怖主義。