瑞典成人教育中心爆槍擊 最少5人中槍 警方籲民眾遠離

網上流傳相信是學生躲在課室內的照片。(互聯網)

22:14更新︰案發學校背景

瑞典中部的厄勒布魯市(Orebro)於當地時間周二下午約1時，發生校園槍撃案，最少5人中槍，大批救護人員趕抵現場。截至本港時間周二晚上10時15分，有消息稱，槍手當場舉槍自殺，但警方尚未證實，強調「危機尚沒結束」，呼籲民眾遠離校園、學生留在室內躲避。有報道指，案件涉及自動步槍，警方形容為「嚴重暴力案件」。

英媒︰案發學校為新移民成人提供課程

現場位於首都斯德哥爾摩以西約200公里的Risbergska School，學園內有幾間學校，警方稱案發在一間成人學校，場內也有其他供學童就讀的學校。英國《衛報》指，涉事學校供20歲或以上人士入讀，為新移民提供各種訓練及語言課程。