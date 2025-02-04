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國際
2025-02-04 21:59:59

瑞典成人教育中心爆槍擊 最少5人中槍 警方籲民眾遠離

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網上流傳相信是學生躲在課室內的照片。(互聯網)

網上流傳相信是學生躲在課室內的照片。(互聯網)

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22:14更新︰案發學校背景

瑞典中部的厄勒布魯市(Orebro)於當地時間周二下午約1時，發生校園槍撃案，最少5人中槍，大批救護人員趕抵現場。截至本港時間周二晚上10時15分，有消息稱，槍手當場舉槍自殺，但警方尚未證實，強調「危機尚沒結束」，呼籲民眾遠離校園、學生留在室內躲避。有報道指，案件涉及自動步槍，警方形容為「嚴重暴力案件」。

英媒︰案發學校為新移民成人提供課程

現場位於首都斯德哥爾摩以西約200公里的Risbergska School，學園內有幾間學校，警方稱案發在一間成人學校，場內也有其他供學童就讀的學校。英國《衛報》指，涉事學校供20歲或以上人士入讀，為新移民提供各種訓練及語言課程。

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警方把案件列為意圖謀殺、縱火及持械罪處理。暫未知傷者的年齡、性別及傷勢，據報當中4人須送院治療。警方表示傷者中沒有警員。

目擊者︰我看到很多血

各界擔心傷亡人數會繼續上升，當地傳媒指醫院正清空急診室和ICU，以接收槍擊傷者。目擊者哈坎森 (Magnus Håkansson)表示：「我聽到爆炸聲後立即離開。警察命令我當場躺下。我看到了很多血。」一名學生的家長驚恐地說：「我怕得顫抖、眼淚不受控制，女兒發短訊給我說，她正在向上帝祈禱，一切都會好起來。」 

警方在場搜捕槍手。(互聯網) 大批警車趕抵。(互聯網) 網上流傳相信是學生躲在課室內的照片。(互聯網) 案發現場。(互聯網)

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