瑞典成人教育中心爆槍擊 最少5人中槍1人重傷 報道指「有數人死亡」(更新、有片)

23:39更新︰英國廣播公司(BBC)亦稱當地多個傳媒指有數人死亡，瑞典警方拒絕評論。
23:20更新︰新增案發片段、《每日郵報》稱當地傳媒指「有數人死亡」，傷者人數或會上升。瑞典首相克里斯特森稱這是「所有瑞典人非常痛苦的一天」。
22:49更新︰警方稱其中一名傷者可能是槍手、為一名男子。《衛報》指5人須入院、4人須接受手術，當中1人情況嚴重。
22:14更新︰案發學校背景
瑞典中部的厄勒布魯市(Orebro)於當地時間周二下午約1時，發生校園槍撃案，最少5人中槍，大批救護人員趕抵現場。截至本港時間周二晚上10時15分，有消息稱，槍手當場舉槍自殺，但警方尚未證實，強調「危機尚沒結束」，呼籲民眾遠離校園、學生留在室內躲避。有報道指，案件涉及自動步槍，警方形容為「嚴重暴力案件」。
英媒︰案發學校為新移民成人提供課程
現場位於首都斯德哥爾摩以西約200公里的Risbergska School，學園內有幾間學校，警方稱案發在一間成人學校，場內也有其他供學童就讀的學校。英國《衛報》指，涉事學校供20歲或以上人士入讀，為新移民提供各種訓練及語言課程；路透社稱該校亦為未能升讀高等學府或未能完成正規教育的成人而設。
警方把案件列為意圖謀殺、縱火及持械罪處理。暫未知傷者的年齡、性別及傷勢，據報當中4人須送院治療。警方表示傷者中沒有警員。
目擊者︰我看到很多血
各界擔心傷亡人數會繼續上升，當地傳媒指醫院正清空急診室和ICU，以接收槍擊傷者。目擊者哈坎森 (Magnus Håkansson)表示：「我聽到爆炸聲後立即離開。警察命令我當場躺下。我看到了很多血。」一名學生的家長驚恐地說：「我怕得顫抖、眼淚不受控制，女兒發短訊給我說，她正在向上帝祈禱，一切都會好起來。」