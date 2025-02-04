瑞典成人教育中心爆槍擊 最少5人中槍1人重傷 報道指「有數人死亡」(更新、有片)

一人倒臥地上。(互聯網)

網上流傳相信是學生躲在課室內的照片。(互聯網)

23:39更新︰英國廣播公司(BBC)亦稱當地多個傳媒指有數人死亡，瑞典警方拒絕評論。

23:20更新︰新增案發片段、《每日郵報》稱當地傳媒指「有數人死亡」，傷者人數或會上升。瑞典首相克里斯特森稱這是「所有瑞典人非常痛苦的一天」。

22:49更新︰警方稱其中一名傷者可能是槍手、為一名男子。《衛報》指5人須入院、4人須接受手術，當中1人情況嚴重。

22:14更新︰案發學校背景

瑞典中部的厄勒布魯市(Orebro)於當地時間周二下午約1時，發生校園槍撃案，最少5人中槍，大批救護人員趕抵現場。截至本港時間周二晚上10時15分，有消息稱，槍手當場舉槍自殺，但警方尚未證實，強調「危機尚沒結束」，呼籲民眾遠離校園、學生留在室內躲避。有報道指，案件涉及自動步槍，警方形容為「嚴重暴力案件」。