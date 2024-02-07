瑞典村莊祼體月曆籌逾37萬　全捐兒童癌症基金會等

第一本裸體月曆是由村內老翁擔綱

第一本裸體月曆是由村裡的老翁率先粉墨登場，全都是村民或是村裡的「知名人物」，例如醫生或市長等，當時每本售價150元克朗，當中20克朗就捐給當地的兒童癌症研究基金(Swedish Childhood Cancer Fund)以及做其他癌症研究的非營利組織。選擇捐款給這些組織，除了紀念過去因為癌症去世的親人，亦因為村子裡有兩個家庭的孩子罹患癌症，村內亦還有不少村民有親人受癌症受苦。後來村內的女性亦加入；隨之亦有推出伴侶合照；2017年為了月曆推出的10周年紀念，找了當初拍第一本月曆的所有模特兒再拍了一輯10年後的自己。