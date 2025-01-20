瑞典男細胞壞死連遭南韓21間醫院拒收 終敗血症身亡

瑞典一名男子去年底在南韓因細胞壞死急需做手術，卻遭21間醫院拒收，最後因敗血症死亡。 「歐洲新聞」(Euronews)引述韓媒報道，瑞典駐首爾大使館去年12月將這名64歲男子交給南韓警方，他當時患有嚴重細胞壞死，需立即就醫。照料該男子的警官Aron Park接受《韓國日報》(Hankook Ilbo)專訪表示，男子遭到首爾21間醫院拒收後，才找到一間願意幫他做截肢手術。 醫院為何拒收？ 據報這些醫院拒收這名病人，因為他是外國人，且手術費高昂，擔心他付不到醫療費用。報道指，男子住在瑞典的姊妹不願負擔醫藥費。

忠清北道醫院又何故收治病人？ Aron Park持續打電話聯絡醫院，7天後終於找到，距離首爾86公里的忠清北道Hyuksin Seongmo醫院同意動手術。手術費約1萬歐元(約80,294港元)，瑞典大使館捐出5,340歐元(約42,869港元)，其餘由醫院的基金會負擔。這家醫院「沒有將社會弱勢者棄之不顧」，Aron Park向院方致謝。防方表示，決定接收是基於醫院承諾在假期間救助弱勢社群。

病人免疫系統衰弱 可是，即使病人的截肢手術成功，但他的免疫系統極度衰弱，手術後出現併發症。院方發表示，手術4天後，病人於去年12月16日死於肺炎引發的敗血症。

報道指，這名瑞典男子去年4月以遊客免簽證待遇入境南韓，其後涉嫌藏毒被起訴，並禁止出境。由於有證據顯示他並非刻意犯罪，且可能有精神疾病，他在審訊中獲判無罪，逝世時，案件還在上訴中。