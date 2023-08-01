瑞典示威者再焚燒可蘭經　首相：當前局勢為二戰以來最嚴峻(有片)

瑞典及丹麥因為有示威者焚燒可蘭經，在多個伊斯蘭教國家引發示威。丹麥當局正考慮禁止在示威中焚燒包括可蘭經在內的宗教典籍。不過，瑞典周一(7月31日) 再有人焚燒可蘭經抗議，丹麥亦據報有民眾在示威期間焚燒可蘭經。

Salwan Momika和Salwan Najem要求瑞典將可蘭經列為禁書，曾於6月底在斯德哥爾摩的大清真寺外人焚燒可蘭，並於上月20日在伊拉克大使館外踩踏經文。他們周一到瑞典國會門外，先用腳踢和踩踏可蘭經，再點燃書頁。當地報道指，兩人的抗議行動事前獲瑞典警方批准。據報，丹麥亦有民眾在沙特阿拉伯使館外焚燒可蘭經。