瑞典示威者再焚燒可蘭經　首相：當前局勢為二戰以來最嚴峻(有片)

瑞典及丹麥因為有示威者焚燒可蘭經，在多個伊斯蘭教國家引發示威。丹麥當局正考慮禁止在示威中焚燒包括可蘭經在內的宗教典籍。不過，瑞典周一(7月31日) 再有人焚燒可蘭經抗議，丹麥亦據報有民眾在示威期間焚燒可蘭經。
Salwan Momika和Salwan Najem要求瑞典將可蘭經列為禁書，曾於6月底在斯德哥爾摩的大清真寺外人焚燒可蘭，並於上月20日在伊拉克大使館外踩踏經文。他們周一到瑞典國會門外，先用腳踢和踩踏可蘭經，再點燃書頁。當地報道指，兩人的抗議行動事前獲瑞典警方批准。據報，丹麥亦有民眾在沙特阿拉伯使館外焚燒可蘭經。
伊斯蘭合作組織籲成員國採取適當政治或經濟措施
伊斯蘭合作組織(Organisation of Islamic Cooperation，OIC)成員國的外長周一開會，會後聲明呼籲各成員國對出現焚燒可蘭經事件的國家採取適當的政治或經濟措施。
瑞典外交大臣Tobias Billstrom周一表示，他已致函伊斯蘭合作組織所有57個國家，解釋瑞典的集會權利，並譴責仇視伊斯蘭教的行為。瑞典首相克里斯特松(Ulf Kristersson)日前表示，他認為當前局勢為二戰以來最嚴峻，需要採取措施增強防禦能力。
丹麥的外交部指出，保障表達上的自由是重要，然而這些示威可能對極端主義份子有利，甚至構成安全的威脅。丹麥方面，計劃從立法方向應對有關問題，當中包括在使館外的示威。
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