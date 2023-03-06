瑞士三角朱古力遷廠　經典山峰包裝圖案將走入歷史

瑞士百年歷史三角朱古力(Toblerone)多年來以包裝上的「馬特洪峰」(Matterhorn)為標記，不過隨著朱古力製造商部分生產轉移到瑞士境外後，包裝上馬特洪峰的形象亦將隨之走入歷史。

衛報(The Guardian)報道，巧克力製造商「億滋國際」(Mondelez International)表示未來將以較為普通的阿爾卑斯山峰取代馬特洪峰，並稱「包裝的重新設計將引入現代化的流線型山峰標誌、且與幾何和三角形美學相一致」。