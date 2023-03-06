瑞士三角朱古力遷廠　經典山峰包裝圖案將走入歷史

瑞士百年歷史三角朱古力(Toblerone)多年來以包裝上的「馬特洪峰」(Matterhorn)為標記，不過隨著朱古力製造商部分生產轉移到瑞士境外後，包裝上馬特洪峰的形象亦將隨之走入歷史。
衛報(The Guardian)報道，巧克力製造商「億滋國際」(Mondelez International)表示未來將以較為普通的阿爾卑斯山峰取代馬特洪峰，並稱「包裝的重新設計將引入現代化的流線型山峰標誌、且與幾何和三角形美學相一致」。
Toblerone年底起將部分生產轉至斯洛伐克
這個改變的主要原因是2017年推出的「Swissness」法案，這個法案限制在食品、工業產品和服務中使用瑞士國旗及其他瑞士指標，若要標榜自己是「瑞士製造」，必需要有80%原材料來自瑞士，而且大部分加工亦在內國進行；至於牛奶和奶製品的標準要求更高達100%來自瑞士，只有如可可等無法在瑞士取得的原料才可例外。而研究亦顯示，部分標示「瑞士製造」的產品的售價比其他產地同類商品高出20%。
Toblerone的朱古力自1908年以來一直在瑞士首都伯恩(Bern)生產，不過億滋國際去年宣布「從2023年底開始，將把部分生產轉移到位於斯洛伐克的工廠」。至於新圖案則要拭目以待。