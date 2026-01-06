瑞士元旦火警酒吧5年未曾受安全檢查　83人仍留醫

瑞士在元旦日發生的酒吧大火，官方確定死亡人數40人，受傷116人，當中83人仍然留醫。當局又表示，涉事的「Le Constellation」酒吧，在過去5年未有接受過安全檢查。同時當局宣布禁止在當地的場所使用煙火棒。

在元旦日造成40死116人傷的慘劇，發生在瑞士的蘭多涅，據當地調查表示，Le Constellation的主要建築在1977年興建，在2015年酒吧申請擴建外圍的一個上蓋的露台並獲得批准。之後當局對建築進行了檢查，但當時只針對戶外擴建部份，忽略了室內部份的改裝。蘭多涅市長又表示，酒吧已經有5年未有進行安全檢查及評核。蘭多涅市長表示：「我們對事件表示遺憾，我們虧欠了這些家庭，我們會接受相關的責任。」他指因為市內的檢查團隊只有5個人，而當地需要檢查的樓宇，包括食肆及酒店超過1萬楝，工作繁重。而當地市議會在得悉有關酒吧5年沒有檢查後，已要求當局將相關資訊更透明。同時在加強對當地的安全檢查。