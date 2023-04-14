瑞士女子寫信給美國毒犯遇真愛　見面3小時「就決定是他了」閃嫁

一名女子透過網路平台與一名正在監獄服刑的男子成為筆友，經過多次書信往來，女方前往美國探監，兩人一拍即合，見面3小時女方便答應男方的求婚。（示意圖／Pixabay）

《紐約郵報》11日報道，一名來自瑞士阿爾高州的女子艾肯伯格（Kim Eichenberger）早前透過網路平台，與一名正在監獄服刑的美國男子麥卡蒂（William McCarty）成為筆友，經過多次書信往來後，艾肯伯格決定前往美國探望對方，沒想到兩人首次見面便一拍即合，3個小時後艾肯伯格答應了對方的求婚，等待男方2023年10月出獄後共結連理。

艾肯伯格告訴媒體，她與未婚夫麥卡蒂是透過WriteAPrisoner.com（監獄筆友）這個平台成為筆友的。這個平台是為了幫助囚犯重新做人，並減少囚犯獲釋後再次犯罪的可能性而成立。

她表示，「自己一直對罪犯很感興趣」。當她發現麥卡蒂一生都是罪犯，他在困難的環境中長大，並從事毒品交易，於是決定寫信給麥卡蒂。兩人交換了幾封信後，艾肯伯格意識到自己愛上了這個重罪犯，並決定飛往美國探望他。

就在兩人第一次，也是唯一一次的3小時的會面中，麥卡蒂在獄警的注視下向艾肯伯格求婚，艾肯伯格也在當下接受了訂婚。她已經申請美國簽證，並計畫未來與麥卡蒂在美國愛達荷州共同生活。她說，「我的目標是當他出獄時，我會在那裏」。

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