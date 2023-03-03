瑞士女醫生被爆為普京情婦接生後　俄烏戰事周年離奇身亡

綜全報道，Natalia於上月24 日在瑞士去世，死因沒有公布，一份死亡通知書指出，Natalia在死後隔日已被火化。但據稱她一直接受癌症專家照護。Natalia出生於俄羅斯，後來定居瑞士，她被任名為卡巴耶娃的私人醫師，在2015、2019年為她接生2個孩子，據指都是普京的骨肉。Natalia的團隊中還有來自瑞士Lugano診所Clinica Sant'Anna的嬰兒科醫生Petra Caterina Maria Donati-Genet和護士Stella Ghizelu；據報卡巴耶娃2015年就是在這間診所分娩。克里姆林宮則從未承認卡巴耶娃有普京的任何後代。