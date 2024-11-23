瑞士教堂推「AI耶穌」告解服務　精通百種語言

瑞士琉森市一座富有歷史的教堂推出一項很潮的服務——「AI耶穌」告解，「AI耶穌」能夠用100種不同的語言進行對話，與來自全世界各地的信徒交流溝通。
據英國《衛報》報導，位於瑞士琉森市的彼得斯卡佩爾教堂推出名為「Deus in Machina」的AI服務，神學家馬可．施密德（Marco Schmid）說，「我們想看看並了解人們對人工智慧耶穌的反應。他們會跟祂談什麼？有興趣跟祂說話嗎？我們可能是這方面的先驅。」
據悉「Deus in Machina」是彼得斯卡佩爾教堂與當地大學沉浸式現實研究實驗室長達數年合作的最新成果。
教堂在告解室安裝了一台電腦，在用新約聖經訓練人工智慧程式後，參觀者被邀請對透過格子螢幕的耶穌圖像提出問題。即時回應，AI耶穌提供透過人工智慧產生的答案。
在為期兩個月的實驗期間，超過1,000人包括穆斯林以及遠至中國及越南的遊客都和「AI耶穌」互動過。
有230多名用戶留下回饋，其中三分之二的人認為這是一種「精神體驗」，施密德表示， 「所以我們可以說他們與這位AI耶穌度過了一個宗教上積極的時刻。對我來說，這很令人驚訝。」
不過也有人不以為然，有些人告訴教會，他們發現不可能與機器交談。一位試用該設備的當地記者將整個過程描述為有時「陳腐、重複，散發出一種讓人陳腔濫調的感覺」。
而由於人工智慧有可能給予非法、明確的回應或提供與教會教義相衝突的解釋的風險，因此也受到了教會內部一些人的批評。儘管在經過實驗後，「AI耶穌」沒說過什麼令人困擾的話，但這風險仍舊存在，施密德認為，「AI耶穌」可能不適合放在告解室中，但有潛力被重新塑造成一種可以回答宗教問題的多語言精神指南。
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