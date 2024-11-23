瑞士教堂推「AI耶穌」告解服務　精通百種語言

據英國《衛報》報導，位於瑞士琉森市的彼得斯卡佩爾教堂推出名為「Deus in Machina」的AI服務，神學家馬可．施密德（Marco Schmid）說，「我們想看看並了解人們對人工智慧耶穌的反應。他們會跟祂談什麼？有興趣跟祂說話嗎？我們可能是這方面的先驅。」

瑞士琉森市一座富有歷史的教堂推出一項很潮的服務——「AI耶穌」告解，「AI耶穌」能夠用100種不同的語言進行對話，與來自全世界各地的信徒交流溝通。

教堂在告解室安裝了一台電腦，在用新約聖經訓練人工智慧程式後，參觀者被邀請對透過格子螢幕的耶穌圖像提出問題。即時回應，AI耶穌提供透過人工智慧產生的答案。

在為期兩個月的實驗期間，超過1,000人包括穆斯林以及遠至中國及越南的遊客都和「AI耶穌」互動過。

有230多名用戶留下回饋，其中三分之二的人認為這是一種「精神體驗」，施密德表示， 「所以我們可以說他們與這位AI耶穌度過了一個宗教上積極的時刻。對我來說，這很令人驚訝。」

不過也有人不以為然，有些人告訴教會，他們發現不可能與機器交談。一位試用該設備的當地記者將整個過程描述為有時「陳腐、重複，散發出一種讓人陳腔濫調的感覺」。