瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸起火 逾百人慶祝新年 至少40死100傷(有片、更新)

【18:40更新】一名地區檢察總長表示，已排除事件涉及恐襲，初步相信酒吧起火引發猛烈爆炸。當局指死傷者包括外國人，傷者中，大部分人燒傷，情況嚴重，附近數間醫院深切治療部爆滿。一名來自紐約的遊客稱，當時看到酒吧冒出火焰，黑夜中很多人驚慌尖叫，逃出酒吧。

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地一間酒吧跨年夜爆炸起火，建築物火勢猛烈，警方指，當時過百人在酒吧慶祝新年，已增至最少40人死亡，100人受傷，其中多人燒傷。警方經初步調查已排除縱火。有目擊者指，爆炸前一刻聽到有人高喊宗教口號。