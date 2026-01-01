瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸起火 逾百人慶祝新年 至少40死100傷(有片、更新)

【18:40更新】一名地區檢察總長表示，已排除事件涉及恐襲，初步相信酒吧起火引發猛烈爆炸。當局指死傷者包括外國人，傷者中，大部分人燒傷，情況嚴重，附近數間醫院深切治療部爆滿。一名來自紐約的遊客稱，當時看到酒吧冒出火焰，黑夜中很多人驚慌尖叫，逃出酒吧。
瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地一間酒吧跨年夜爆炸起火，建築物火勢猛烈，警方指，當時過百人在酒吧慶祝新年，已增至最少40人死亡，100人受傷，其中多人燒傷。警方經初步調查已排除縱火。有目擊者指，爆炸前一刻聽到有人高喊宗教口號。
事發於瑞士阿爾卑斯山滑雪度假城鎮克萊恩-蒙大拿(Crans Montana)，民眾拍到相信是酒吧所在的建築物起火，火光熊熊、濃煙滾滾，多輛消防車及救護車到場救援，警員封鎖現場並劃為禁飛區。
警方表示，名為Le Constellation的酒吧凌晨1時半左右發生爆炸，警員到場後見到許多傷者，也有許多人死亡。警方指，當地是國際知名且遊客眾多的滑雪勝地，涉事酒吧深受遊客歡迎，當時逾百人在內慶祝新年。
警方表示，暫未知爆炸原因，已展開調查，暫沒跡象顯示涉及縱火，初步研判可能是煙花造成。有目擊者指，爆炸前一刻聽到有人高呼宗教口號。
事發後多人送院救治，醫生表示，當地多間醫院因大量燒傷傷者湧入而不勝負荷。
警方已設立支援中心及求助熱線，並全面封鎖涉事區域，同時在克萊恩蒙大拿上空設立禁飛區。
克萊恩蒙大拿是阿爾卑斯山高檔滑雪度假勝地，距離瑞士首都伯恩(Bern)約兩小時車程。
