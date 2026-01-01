瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸起火40死100傷 目擊者：女侍應用蠟燭點著木天花(有片、更新)

【22:12更新】 美聯社報道，兩名女子憶述，當時她們在酒吧裡，一名男侍應用肩膀托著一名女侍應，女侍應拿著一支點著的蠟燭，結果蠟燭燒著木製天花，火勢迅速蔓延，天花塌下，人群嚇得瘋狂尖叫、逃跑，從地庫擠進狹窄的樓梯走上地面，穿過窄門逃出酒吧。另有目擊者稱，有人打碎玻璃窗門逃生，部分人傷勢嚴重，有家長擔心子女受困，趕來尋親。另有人目睹約20人從火焰及濃煙中驚慌逃命，就像恐怖片那樣驚嚇。有官員表示，懷疑酒吧有部分首先起火，可能釋出燃燒氣體，引發閃燃並爆炸。

【18:40更新】一名地區檢察總長表示，已排除事件涉及恐襲，初步相信酒吧起火引發猛烈爆炸。當局指死傷者包括外國人，傷者中，大部分人燒傷，情況嚴重，附近數間醫院深切治療部爆滿。一名來自紐約的遊客稱，當時看到酒吧冒出火焰，黑夜中很多人驚慌尖叫，逃出酒吧。

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地一間酒吧跨年夜爆炸起火，建築物火勢猛烈，警方指，當時過百人在酒吧慶祝新年，已增至最少40人死亡，100人受傷，其中多人燒傷。警方經初步調查已排除縱火。有目擊者指，爆炸前一刻聽到有人高喊宗教口號。