瑞士酒吧火災女兒友人受困　55歲男勇闖火場救出10人

瑞士酒吧在跨年夜發生火災，釀成嚴重死傷。一名意大利裔金融分析師在大火中徒手救出10名年輕人，自己也因吸入性嗆傷住院治療，被稱為是這場災難中的英雄。

瑞士滑雪勝地蘭蒙丹納（Crans-Montana）的酒吧「Le Constellation」在跨年派對時發生大火，火勢凶猛，造成47死百多人受傷的慘劇。

「 他們還活着但受了傷 」

55歲的坎波洛（Paolo Campolo）就住在「Le Constellation」酒吧附近。當晚他接到女兒電話，得知女兒的男友和朋友們被困在酒吧內後，立即從家中趕往現場。

當消防員和緊急救援隊開始抵達現場時，坎波洛認為不能再等待：「我沒有考慮疼痛、煙霧、危險，我用雙手把孩子們一個接一個地拉出來。他們還活着但受了傷，其中許多人傷勢嚴重。」