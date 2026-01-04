瑞士酒吧火災女兒友人受困　55歲男勇闖火場救出10人

瑞士酒吧在跨年夜發生火災，釀成嚴重死傷。一名意大利裔金融分析師在大火中徒手救出10名年輕人，自己也因吸入性嗆傷住院治療，被稱為是這場災難中的英雄。
瑞士滑雪勝地蘭蒙丹納（Crans-Montana）的酒吧「Le Constellation」在跨年派對時發生大火，火勢凶猛，造成47死百多人受傷的慘劇。
「他們還活着但受了傷」
55歲的坎波洛（Paolo Campolo）就住在「Le Constellation」酒吧附近。當晚他接到女兒電話，得知女兒的男友和朋友們被困在酒吧內後，立即從家中趕往現場。
當消防員和緊急救援隊開始抵達現場時，坎波洛認為不能再等待：「我沒有考慮疼痛、煙霧、危險，我用雙手把孩子們一個接一個地拉出來。他們還活着但受了傷，其中許多人傷勢嚴重。」
坎波洛在醫院病床上回憶起強行打開緊急門後所見的恐怖景象：「周圍有好幾具屍體。有些人還活着但被燒傷了，有些有意識，有些沒有。他們用好幾種語言求救，都還很年輕。」
警：仙女棒是引發火災
這場大火奪走了至少47人的生命。坎波洛與另一名熱心男子合作，救出了數名傷者並將他們安置在外面被雪覆蓋的地面上。他表示，許多年輕女性穿着裙子和輕薄上衣，因此皮膚嚴重燒傷。
當地警方2日表示，所有跡象都顯示香檳酒瓶上的仙女棒是引發火災的可能原因。照片和影片顯示，一名酒保手持頂部裝有煙花的香檳瓶，點燃了天花板上的吸音棉。大批年齡主要介於15至20歲的群眾，只能從唯一出口的狹窄樓梯逃生，爆發推擠，釀成嚴重死傷。
