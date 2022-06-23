瑞士「零星級酒店」2600蚊一晚竟要客瞓街 露宿油站旁(多圖)

瑞士一間新開的酒店，竟要房客瞓街，仲瞓喺油站同馬路旁邊。以為這間油站酒店sell露營？sell睇星體驗？統統都唔係，房價還要逾2,600港元一晚，究竟搞邊科？

酒店開宗名義叫「Null Stern Hotel」，即零星級酒店。位於瑞士南部小鎮薩永(Saillon)。酒店套房面積不算小，有一張雙人床、床頭櫃及燈，算是北歐式設計。不過，重點是房間無瓦遮頭不特止，更連牆壁及門都沒有，零私隱可言。房間一邊是油站，另一邊是馬路，就算小鎮人煙再少也總有噪音。然而收費卻不低，盛惠325瑞士法郎(約2,641港元)一晚。

瑞士奇酒店 無牆無門無瓦遮頭

這間套房的構思者，是一對兄弟Frank及Patrik Rikin。二人其實是藝術家，酒店則是他們的裝置藝術作品，但若以庶他們搞咁多噱頭，扮開酒店呃人睇展覽就錯了，皆因他們與酒店酒店投資者Daniel Charbonnie合作開設，確實會提供住宿及房間服務，並包早餐及飲品，於7月1日至9月18日快閃限時營運。

兩兄弟的創作理念，是冀房客在這間油站套房內，於「半睡」狀態下，思考氣候變化、戰爭及人類永無止境的要求和對環境的破壞等世界議題。Frank表示︰「睡覺不是重點，重要的是反思目前的世界狀況。在這裡留宿是對社會急需變革的一次表述。」

其實這「酒店」已開辦多年，一直走田園風，過去曾設於不同地點，包括瑞士東南部的格勞邦登州(Graubünden)，據報反應不俗。今年亦有其他套房設於薩永一處山坡，以及一個酒莊的葡萄園內，讓房客享受大自然美景，而上述的「油站套房」是一次反田園風的突破。