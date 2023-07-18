瑞士17歲少女又在羅馬鬥獸場刻字 父母竟辯稱：她只是小女孩(有片)

瑞士17歲少女在羅馬鬥獸場磚牆上刻字，被人拍片做證。(互聯網)

繼3個星期前一名英國男遊客在意大利羅馬鬥獸場，用鎖匙在磚牆上刻字，又有一名瑞士17歲少女被目擊在該磚牆刻字，眾人上前制止時，還做鬼臉逃離。事後，父母更辯稱：「她只是小女孩，沒做錯事。」

破壞文物｜導遊拍片 當場斷正

羅馬鬥獸場約有1,900年歷史，列世界文化遺產。事發於本月14日，該名少女與家人一起到羅馬旅遊，竟在羅馬鬥獸場的一根磚柱上頭刻字，報道指，她刻下自己的姓名。其行為正好被正在帶團參觀的意大利導遊巴塔利諾(David Battaglino)拍片做證，他隨即通知景點的保安人員。