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2023-07-18 19:23:49

瑞士17歲少女又在羅馬鬥獸場刻字 父母竟辯稱：她只是小女孩(有片)

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瑞士17歲少女在羅馬鬥獸場磚牆上刻字，被人拍片做證。(互聯網)

瑞士17歲少女在羅馬鬥獸場磚牆上刻字，被人拍片做證。(互聯網)

3個星期前一名英國男遊客在意大利羅馬鬥獸場，用鎖匙在磚牆上刻字，又有一名瑞士17歲少女被目擊在該磚牆刻字，眾人上前制止時，還做鬼臉逃離。事後，父母更辯稱：「她只是小女孩，沒做錯事。」

破壞文物｜導遊拍片 當場斷正

羅馬鬥獸場約有1,900年歷史，列世界文化遺產。事發於本月14日，該名少女與家人一起到羅馬旅遊，竟在羅馬鬥獸場的一根磚柱上頭刻字，報道指，她刻下自己的姓名。其行為正好被正在帶團參觀的意大利導遊巴塔利諾(David Battaglino)拍片做證，他隨即通知景點的保安人員。

羅馬鬥獸場約有1,900年歷史，列世界文化遺產。(資料圖片)

羅馬鬥獸場約有1,900年歷史，列世界文化遺產。(資料圖片)

破壞文物｜父母寵壞孩子

巴塔利諾受訪表示，當時有民眾對少女大聲喝止，有人拍片蒐證。他一名團友指著少女的方向，示意他一看，他才看到這一幕，便立即上前制止少女。巴塔利諾說：「她意識到自己的行為激怒了其他人，便聳了聳肩，做個鬼臉就離開。」他其後告訴少女的父母，其女兒的行為在意大利屬違法，但父母當場把他趕走。

破壞文物｜一家被帶往警局

巴塔利諾指，他把事情告訴保安員，保安質問，父母還辯稱，「她只是小女孩，沒做錯甚麼」。報道指，少女與父母其後被帶到警局接受盤問。在意大利，破壞古蹟文物最高可被罰款1.5萬歐元(約港元)或監禁25年。

瑞士17歲少女在羅馬鬥獸場磚牆上刻字，有導遊出言制止。(互聯網)

瑞士17歲少女在羅馬鬥獸場磚牆上刻字，有導遊出言制止。(互聯網)

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