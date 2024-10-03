熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 尚柏 銀色債券 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-10-03 17:01:33

瑞安客機降落米蘭4主輪胎全爆 乘客聞燒焦味嚇壞：從未遇過這種事(有片)

分享：
瑞安客機降落米蘭機場時4個主輪胎全爆，輪框毀爛，跑道磨損。(互聯網)

瑞安客機降落米蘭機場時4個主輪胎全爆，輪框毀爛，跑道磨損。(互聯網)

adblk5

歐洲瑞安航空(Ryanair)一架波音737客機早前降落意大利機場，在跑道高速滑行時爆了4個輪胎，噴發火花並連聲巨響，乘客在機艙內目擊又聞到燒焦味，即時嚇壞，加上輪框和跑道路面都被磨損，事件引發混亂，機場須暫停所有航班升降。

英國《鏡報》等媒體報道，瑞安航空FR846班機本月1日從西班牙巴塞隆拿飛往意大利，降落米蘭附近的奧廖阿爾塞廖國際機場時，爆了全部4個主輪胎。可見飛機停下，胎皮已嚴重毀爛，金屬輪框和跑道也磨損，損毀路面長約450米。

adblk6

乘客：火舌很可怕

35歲乘客朗赫斯特(Alice Longhurst)事後受訪稱，「在機上聞到橡膠燃燒味，太可怕了」，「我們準備要下機，但火舌太可怕了，我很害怕，從沒經歷過這種事」。所幸事件未造成人員傷亡，所有乘客都安全下機。

客機4個主要輪胎全爆，輪框毀爛。(互聯網) 另一客機乘客拍攝，可見瑞安客機爆胎後停下，讓乘客下機。(互聯網) 另一客機乘客拍攝，可見瑞安客機爆胎。(互聯網) 警員到現場了解。(互聯網) 客機爆胎，乘客陸續下機。(互聯網) 瑞安客機降落米蘭機場時4個主輪胎全爆，輪框毀爛，胎皮磨損。(互聯網) 輪框毀爛。(互聯網)

瑞安航空這樣回應

事發後，機場立即暫停飛機起降，當時在另一航班上的乘客表示，機師稱這宗事件是因「降落不良」造成，但航空公司及機場方面並未證實這說法。

瑞安航空發言人回應稱，涉事航班降落時出現「輪胎問題」，乘客正常下機，工程師檢查飛機後進行維修。機場方面表示，一架飛機因技術問題停在跑道上，導致機場暫停運作，起飛航班延誤，降落航班可能改道或取消，直到機場重新開放。

全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖）