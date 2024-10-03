瑞安客機降落米蘭4主輪胎全爆 乘客聞燒焦味嚇壞：從未遇過這種事(有片)

歐洲瑞安航空(Ryanair)一架波音737客機早前降落意大利機場，在跑道高速滑行時爆了4個輪胎，噴發火花並連聲巨響，乘客在機艙內目擊又聞到燒焦味，即時嚇壞，加上輪框和跑道路面都被磨損，事件引發混亂，機場須暫停所有航班升降。

英國《鏡報》等媒體報道，瑞安航空FR846班機本月1日從西班牙巴塞隆拿飛往意大利，降落米蘭附近的奧廖阿爾塞廖國際機場時，爆了全部4個主輪胎。可見飛機停下，胎皮已嚴重毀爛，金屬輪框和跑道也磨損，損毀路面長約450米。