瑞安客機降落米蘭4主輪胎全爆 乘客聞燒焦味嚇壞：從未遇過這種事(有片)

歐洲瑞安航空(Ryanair)一架波音737客機早前降落意大利機場，在跑道高速滑行時爆了4個輪胎，噴發火花並連聲巨響，乘客在機艙內目擊又聞到燒焦味，即時嚇壞，加上輪框和跑道路面都被磨損，事件引發混亂，機場須暫停所有航班升降。
英國《鏡報》等媒體報道，瑞安航空FR846班機本月1日從西班牙巴塞隆拿飛往意大利，降落米蘭附近的奧廖阿爾塞廖國際機場時，爆了全部4個主輪胎。可見飛機停下，胎皮已嚴重毀爛，金屬輪框和跑道也磨損，損毀路面長約450米。
乘客：火舌很可怕
35歲乘客朗赫斯特(Alice Longhurst)事後受訪稱，「在機上聞到橡膠燃燒味，太可怕了」，「我們準備要下機，但火舌太可怕了，我很害怕，從沒經歷過這種事」。所幸事件未造成人員傷亡，所有乘客都安全下機。
瑞安航空這樣回應
事發後，機場立即暫停飛機起降，當時在另一航班上的乘客表示，機師稱這宗事件是因「降落不良」造成，但航空公司及機場方面並未證實這說法。
瑞安航空發言人回應稱，涉事航班降落時出現「輪胎問題」，乘客正常下機，工程師檢查飛機後進行維修。機場方面表示，一架飛機因技術問題停在跑道上，導致機場暫停運作，起飛航班延誤，降落航班可能改道或取消，直到機場重新開放。
#Breaking A Ryanair B-737 burst several tires when landing at Bergamo (Italy). No one was injured. Avherald reported that jet is “disabled”, with damage on all main tires and that “runway was also damaged, over a distance of 450 meters/1500 feet”. Aircraft was [Registration… pic.twitter.com/wKVwPPN2cg— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) October 1, 2024