瑞安航空要南非乘客接受語言測驗 被批種族歧視

美國CNN報道，總部位於愛爾蘭的瑞安航空公司(Ryanair)要求南非旅客登機前先接受南非荷蘭語(Afrikaans)測驗來證明其國籍。此做法被批評涉種族歧視。

南非荷蘭語屬於西日耳曼語支，為南非第三大語言，當年種族隔離政策下，南非非裔人被迫使用這種語言，估計目前僅約12%人口經常使用。南非還有另外10種官方語言，包括更多人使用的祖魯語(Zulu)和科薩語(Xhosa)。

一名從葡萄牙飛往英國倫敦的旅客上月在Twitter爆料指，自己被要求寫完「兩頁的南非荷蘭語測驗」才能登機，其貼文隨即在社交網瘋傳。

事件激怒了南非人，許多網民留言批評瑞安航空，指出南非有11種官方語言，很多南非人已不說南非荷蘭語。航空業分析師Alex Macheras狠批瑞安航空的決定「瘋狂又歧視」。

瑞安發聲明解畫

瑞安航空發聲明指，這項測驗內容是與南非一般常識有關的題目，是為了因應「氾濫」的南非假護照。聲明說：「為了盡可能降低使用假護照的風險，瑞安航空要求持南非護照的旅客以南非荷蘭語填寫一份簡單問卷。若旅客無法完成問卷，將不得搭機，並獲得全額退款。」

瑞安並指，若有持偽造護照或簽證非法赴英的旅客，英國內政部會對經營飛往英國航線的航空公司處以每名乘客2,000英鎊(約1.9萬港元)罰款。英國駐南非高級專員公署則指，這份問卷「並非英國政府的要求」。