環保人士再度朝梵高名畫潑番茄汁　抗議石油業危害生態

環團人士再度對世界名畫出手！3名「停用石油」（Just Stop Oil）成員27日混入位於英國倫敦的國家美術館（National Gallery），對着梵高（Vincent van Gogh）的兩幅「向日葵」（Sunflowers）潑灑番茄醬汁，所幸沒有造成畫作損壞。

自稱良心犯站在歷史正確一方

根據《衛報》，當地時間27日下午2時半，3名「停用石油」的成員走進正在舉辦梵高收藏作品展的國家美術館，向《向日葵（1889）》和《向日葵（1888）》潑灑了亨氏（Heinz）蕃茄醬汁罐頭。

一名行動參與者格林（Phil Green）告訴在場的人：「子孫後代將認為這些良心犯站在歷史的正確一方」。另一位參與者辛普森（Ludi Simpson）稱：「我們將為今天的行為負責，我們將面臨法律制裁。但化石燃料高管和他們收買的政客，甚麼時候才能為他們對生物造成的損害負責？」