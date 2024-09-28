環保人士再度朝梵高名畫潑番茄汁　抗議石油業危害生態

環團人士再度對世界名畫出手！3名「停用石油」（Just Stop Oil）成員27日混入位於英國倫敦的國家美術館（National Gallery），對着梵高（Vincent van Gogh）的兩幅「向日葵」（Sunflowers）潑灑番茄醬汁，所幸沒有造成畫作損壞。
自稱良心犯站在歷史正確一方
根據《衛報》，當地時間27日下午2時半，3名「停用石油」的成員走進正在舉辦梵高收藏作品展的國家美術館，向《向日葵（1889）》和《向日葵（1888）》潑灑了亨氏（Heinz）蕃茄醬汁罐頭。
一名行動參與者格林（Phil Green）告訴在場的人：「子孫後代將認為這些良心犯站在歷史的正確一方」。另一位參與者辛普森（Ludi Simpson）稱：「我們將為今天的行為負責，我們將面臨法律制裁。但化石燃料高管和他們收買的政客，甚麼時候才能為他們對生物造成的損害負責？」
「無法彌補的損害甚至毀壞」
2022年10月，兩名「停用石油」成員普拉默（Phoebe Plummer）和霍蘭德（Anna Holland），將蕃茄醬汁罐頭扔向《向日葵（1888）》。蕃茄醬汁對骨董畫框造成價值高達1萬英鎊（約10.4萬港元）的損壞。
南華克皇家法院（Southwark Crown Court）27日裁定刑事損害罪成立，普拉默與霍蘭德分別被判刑2年與20個月有期徒刑。法官赫希爾（Christopher Hehir）斥責兩名被告對這幅「無價之寶」，造成了「無法彌補的損害甚至毀壞」。
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