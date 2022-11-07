環保份子無視英國法庭禁令　繁忙時間闖公路示威

激進的環保份子「Just Stop Oil」繼之前在倫敦鬧市向多個機構的大廈噴漆後，在周一（7日）的繁忙時間，又再令英國M25公路堵塞。而早前英國法院剛頒令禁止環保份子走入公路，而倫敦警方自昨晚起拘捕了至少7人。

環保份子在今早上班時段，登上英國最繁忙的M25公路，在公路的多個路牌上抗議，令到警察需要關閉部份的路段，並引起擠塞。英國的國道公司早前向高等法院申請禁令，阻止環保狂熱份子滋擾高速公路，然而「Just Stop Oil」卻指，他們已通知倫敦警方及國道公司，表示M25公路將會有重大阻塞，並呼籲他們將車速控制在時速30英里，以確保公眾的安全。

至少7人被捕

而英國警方在周日（6日）晚通宵拘捕了多人，以防止阻塞的發生。其中組織的領袖Roger Hallam及兩名環保人士已被當局扣留問話，而英國《太陽報》指，警方在早上確定已在倫敦南部拘捕4人串謀造成公眾妨擾。

「Just Stop Oil」的發言人就批評：「你可以期待甚麼？這個政府正在密謀一個違法及違憲的計劃，準備發出更多新的石油及天然氣許可。計劃會令世界上升多超過1.5度，將造成社會的崩壞，令我們失去權利和自由，並令數以百萬人死亡。」