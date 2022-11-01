環保份子襲倫敦　英倫銀行軍情五處等大樓被噴橙漆

激進氣候關注份子「Just Stop Oil」近日在倫敦多次採取行動，其中一批成員在周一（31日）於倫敦市中心向多個建築物噴橙漆，當中包括英國的內政部、軍情五處、英倫銀行及英國新聞集團總部都在早上受到破壞。

「Just Stop Oil」運動的代表，要求英國政府停止批出新的石油及天然氣許可。組織指，對有關的大廈進行活動，是這些大樓是代表支持及維持化石燃料經濟的代表。

蘇格蘭場就表示，示威者在多個地方噴漆，並表示：「警員已在各地方迅速作出反應，多人已因為懷疑刑事毀壞而被拘捕。倫敦警方就表示，在英倫銀行的行動，有4人被拘捕。

一個月650人被捕

「Just Stop Oil」運動發言人之後表示：「我們所愛的東西受到破壞，我們都不會袖手旁觀，然而當貧困的人們在捱餓時，化石燃料公司與富人都在我們的苦難中獲利。組織又認為，政府是無視再生能源的「明智」政策。他們指：「我們已經作出了乞求，我們需要採取行動停止新的石油及天然氣，因為我們是有權去做。作為公民、作為家長，我們在英國的法律下，有權去保護我們和我們所愛的事。」

「Just Stop Oil」運動不時惹起爭議，當中包括向藝術作品作出損害，而在周日（30日）部份示威者因為在倫敦堵路而與他人爭論。倫敦警方指，自10月1日起已有650名有關的組織人士被拘捕。