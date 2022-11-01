環保份子襲倫敦　英倫銀行軍情五處等大樓被噴橙漆

激進氣候關注份子「Just Stop Oil」近日在倫敦多次採取行動，其中一批成員在周一（31日）於倫敦市中心向多個建築物噴橙漆，當中包括英國的內政部、軍情五處、英倫銀行及英國新聞集團總部都在早上受到破壞。
「Just Stop Oil」運動的代表，要求英國政府停止批出新的石油及天然氣許可。組織指，對有關的大廈進行活動，是這些大樓是代表支持及維持化石燃料經濟的代表。
蘇格蘭場就表示，示威者在多個地方噴漆，並表示：「警員已在各地方迅速作出反應，多人已因為懷疑刑事毀壞而被拘捕。倫敦警方就表示，在英倫銀行的行動，有4人被拘捕。
一個月650人被捕
「Just Stop Oil」運動發言人之後表示：「我們所愛的東西受到破壞，我們都不會袖手旁觀，然而當貧困的人們在捱餓時，化石燃料公司與富人都在我們的苦難中獲利。組織又認為，政府是無視再生能源的「明智」政策。他們指：「我們已經作出了乞求，我們需要採取行動停止新的石油及天然氣，因為我們是有權去做。作為公民、作為家長，我們在英國的法律下，有權去保護我們和我們所愛的事。」
「Just Stop Oil」運動不時惹起爭議，當中包括向藝術作品作出損害，而在周日（30日）部份示威者因為在倫敦堵路而與他人爭論。倫敦警方指，自10月1日起已有650名有關的組織人士被拘捕。
🎃 BREAKING: LONDON PAINTED ORANGE 🎃— Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 31, 2022
🧯 At 8:30am today, 6 Just Stop Oil supporters sprayed orange paint from fire extinguishers onto the Home Office, the MI5 building, the Bank of England and the headquarters of News Corp at London Bridge.
🎥 @cameraZoe pic.twitter.com/YCgTzvokQO
"The media are just as complicit as the government and the oil companies"@JustStop_Oil supporter spray paints Rupert Murdoch's @NewsUK office in London, owner of The Sun, The Times, The Sunday Times, TalkRadio and TalkTV.#JustStopOil #Murdoch #NewsUK pic.twitter.com/G0TBrA02aA— Rich Felgate (@richfelgate) October 31, 2022