環保分子向桌球枱灑橙色粉末　世錦賽比賽一度受阻(有片)

在英國設菲爾德舉行的世界桌球錦標賽，賽事期間有示威者向桌球枱灑粉末，事件中有一男一女被保安人員帶走，其中一場受影響比賽，要延至周二(18日)繼續進行。

事發於當地周一(17日)晚7時20分，英格蘭球手 Robert Milkins與Joe Perry正進行首圈比賽時，一名環保組織男成員突然闖入並跪在桌球枱上向灑上橙色粉末，比賽亦一度暫停；與此同時，另一名女成員到另一張桌球枱，試圖用膠水將自己黏住桌球枱，隨即被在場保安人員阻止，2名環保分子被警方拘捕。