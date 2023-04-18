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國際
2023-04-18 11:19:00

環保分子向桌球枱灑橙色粉末　世錦賽比賽一度受阻(有片)

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環保分子向桌球枱灑橙色粉末，世錦賽比賽受阻。(Twitter)

環保分子向桌球枱灑橙色粉末，世錦賽比賽受阻。(Twitter)

在英國設菲爾德舉行的世界桌球錦標賽，賽事期間有示威者向桌球枱灑粉末，事件中有一男一女被保安人員帶走，其中一場受影響比賽，要延至周二(18)繼續進行。

事發於當地周一(17)720分，英格蘭球手 Robert MilkinsJoe Perry正進行首圈比賽時，一名環保組織男成員突然闖入並跪在桌球枱上向灑上橙色粉末，比賽亦一度暫停；與此同時，另一名女成員到另一張桌球枱，試圖用膠水將自己黏住桌球枱，隨即被在場保安人員阻止，2名環保分子被警方拘捕。

環保組織男成員突然闖入並跪在桌球枱上向灑上橙色粉末，令比賽一度暫停。(Twitter) 環保組織男成員突然闖入並跪在桌球枱上向灑上橙色粉末，令比賽一度暫停。(Twitter) 另一名環保組織女成員到另一張桌球枱，試圖用膠水將自己黏住桌球枱，隨即被在場保安人員阻止。(Twitter) 另一名環保組織女成員到另一張桌球枱，試圖用膠水將自己黏住桌球枱，隨即被在場保安人員阻止。(Twitter) 工作人員嘗試以吸塵機等清理桌球枱上粉末。(Twitter)

需更換桌球枱布順延比賽

事發後，工作人員嘗試以吸塵機等清理桌球枱上粉末，其後賽會宣布，由於被灑粉末的桌球枱需要更換枱布， Robert MilkinsJoe Perry的比賽將順延至周二(18)繼續進行。

2名示威者所屬的環保組織「Just Stop Oil」表示，行動是要求當局停止進行新的石化燃料計劃，並呼籲體育界加入反對當局種族滅絕的政策。

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