環保分子向桌球枱灑橙色粉末　世錦賽比賽一度受阻(有片)

在英國設菲爾德舉行的世界桌球錦標賽，賽事期間有示威者向桌球枱灑粉末，事件中有一男一女被保安人員帶走，其中一場受影響比賽，要延至周二(18日)繼續進行。
事發於當地周一(17日)晚7時20分，英格蘭球手 Robert Milkins與Joe Perry正進行首圈比賽時，一名環保組織男成員突然闖入並跪在桌球枱上向灑上橙色粉末，比賽亦一度暫停；與此同時，另一名女成員到另一張桌球枱，試圖用膠水將自己黏住桌球枱，隨即被在場保安人員阻止，2名環保分子被警方拘捕。
需更換桌球枱布順延比賽
事發後，工作人員嘗試以吸塵機等清理桌球枱上粉末，其後賽會宣布，由於被灑粉末的桌球枱需要更換枱布， Robert Milkins與Joe Perry的比賽將順延至周二(18日)繼續進行。
2名示威者所屬的環保組織「Just Stop Oil」表示，行動是要求當局停止進行新的石化燃料計劃，並呼籲體育界加入反對當局種族滅絕的政策。
🎱 NEW OIL AND GAS WILL SNOOKER US— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) April 17, 2023
🦺 At around 7:20pm, two Just Stop Oil supporters have disrupted the World Snooker Championship at the Crucible Theatre in Sheffield, interrupting play. The pair proceeded to cover the tables in orange powder paint before being removed by… pic.twitter.com/xWJXjW82jf
The snooker is getting very exciting now #WorldSnookerChampionship #SnookerWorldChampionship pic.twitter.com/Trc9tMbmWb— Adrian Heneghan (@Adrianheneghan) April 17, 2023