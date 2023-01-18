環保少女通貝里在德國抗議一度被警方拘留　有網民質疑做騷(有片)

瑞典環保少女通貝里(Greta Thunberg)在德國參與環保抗議活動時，一度被德國警方拘留，其後獲釋。通貝里和一班環保人士到德國西北部的呂策拉特村(Luetzerath)抗議，阻止能源公司擴大開採範圍，計劃將村莊夷為平地。

環保少女通貝里在德國抗議一度被警方拘留，有網民質疑做騷。(Twitter)

抗議人士在村外約9公里的露天煤礦外靜坐抗議，期間防暴警察到場清理示威者營地時爆發衝突，警方將通貝里及其他示威者一同帶走，警方曾警告，如果他們不離開將被武力驅趕。網上有片段顯示通貝里被警方抬走。

呂策拉特村位於北萊茵威斯特伐利亞州，座落一個煤礦區。俄烏戰爭觸發的能源危機令採煤需求增加，德國能源集團RWE獲准擴建礦山，位於礦區的村莊呂策拉特被迫拆毁。煤礦主人和政府達成協議，容許拆除村莊擴大煤礦產區，但環保團體反對，認為德國政府應把焦點放在擴大可再生能源。