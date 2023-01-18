環保少女通貝里在德國抗議一度被警方拘留　有網民質疑做騷(有片)

瑞典環保少女通貝里(Greta Thunberg)在德國參與環保抗議活動時，一度被德國警方拘留，其後獲釋。通貝里和一班環保人士到德國西北部的呂策拉特村(Luetzerath)抗議，阻止能源公司擴大開採範圍，計劃將村莊夷為平地。
抗議人士在村外約9公里的露天煤礦外靜坐抗議，期間防暴警察到場清理示威者營地時爆發衝突，警方將通貝里及其他示威者一同帶走，警方曾警告，如果他們不離開將被武力驅趕。網上有片段顯示通貝里被警方抬走。
呂策拉特村位於北萊茵威斯特伐利亞州，座落一個煤礦區。俄烏戰爭觸發的能源危機令採煤需求增加，德國能源集團RWE獲准擴建礦山，位於礦區的村莊呂策拉特被迫拆毁。煤礦主人和政府達成協議，容許拆除村莊擴大煤礦產區，但環保團體反對，認為德國政府應把焦點放在擴大可再生能源。
通貝里被帶走前面露笑容被質疑做騷
不過，網上流傳另一段影片顯示，警方將通貝里帶走前，雖然通貝里被2名警員控制，但神情從容，更一度被旁人逗笑，通貝里與警員站在原地讓記者拍攝錄影。被部分網民質疑雙方在做騷。
警方表示，現場已進行工程，有一定危險性，需確保民眾安全，在驗明在場人士身份後，會安排有關人士離開，強調示威者並非正式被拘捕。通貝里其後獲得釋放。
Regardez cette vidéo et allez voir comment la presse a couvert l'évènement. Cherchez "Greta Thunberg arrêtée en allemagne" sur votre moteur de recherche. Là c'est un peu trop visible... À quoi "ils" jouent ? pic.twitter.com/ClYAvsFLlS— Les DéQodeurs (@les_deqodeurs) January 18, 2023