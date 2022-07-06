環保示威者用手黐住《最後的晚餐》惹眾怒 網民鬧爆：白癡破壞分子(有片)

環保分子用膠水把手黐在《最後的晚餐》下方畫框，並噴上抗議字句。(互聯網)

英國環保分子接連以破壞名畫的方式抗議政府開採石油政策，惹起民眾不滿。英國《每日郵報》報道，環保組織「停用石油」(Just Stop Oil) 3名成員聯同另外兩名環保分子周二闖入倫敦皇家藝術學院，以意大利文藝復興巨匠達文西(Leonardo da Vinci) 16世紀名作《最後的晚餐》(The Last Supper)一比一的複製品為目標，5人先用膠水把手黐在下方的畫框，再在畫的下方噴上「不要新石油」(no new oil)字句，要求政府停止發出開採石油和天然氣的牌照。館方隨即報警處理。

示威者斥英國政府是「猶大」

示威者表示，藝術家兼科學家達文西曾說，藝術是繼所有科學之後，能將知識傳給每一代，但現今科學的聲音未被聽見，並批評當局正淡化氣候變化的緊迫性，讓企業獲取巨大利潤。示威者狠批英國政府是「猶大」，出賣下一代，並解釋他們以「這幅絕美的巨作」來抗議，是因為「(人類的)未來從未如此暗淡過」，並揚言如果政府再沒回應訴求，會繼續行動。

這是「停用石油」一周內第5次類似的抗議行動，成員周一闖進倫敦國家藝術館(National Gallery)，在英國18世紀著名浪漫主義風景畫家John Constable名作《乾草車》(The Hay Wain)貼上他們的插畫，之後同樣把手黐在下方畫框；上周則先後到曼徹斯特藝術館惡搞18世紀英國浪漫主義風景畫家JMW Turner的作品《Thomson's Aeolian Harp》，以及倫敦一間藝術館展出的梵高1889年作品《Peach Trees in Blossom》等名畫。