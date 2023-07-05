環保組織抗議無視乾旱維持用水量　西班牙高球場遭挖洞破壞(有片)

極端環保組織反抗滅絕（Extinction Rebellion）的西班牙成員，與其他的環保人士，鎖定西班牙10個分布於6個省的高球場，當中包括馬德里、華倫西亞、伊維薩以及納瓦拉。部份組織用水泥填補了高球場的洞，亦有人在高球場放置植物種子等。抗議人士還展示標語：「警告：天氣乾旱！高爾夫球場應該為氣候正義而關閉」以及「水是共同利益」。

組織指用水量比兩大城市多

反抗滅絕周日（2日）在Twitter發放影片，指控西班牙的高球活動用水，比巴塞隆拿及馬德里兩市的用水還要多。他們指，1個高球洞每日就需要超過10萬升的水去維護，而西班牙只有0.6%的人口參與高球活動。組織表示，行動是要譴責在歐洲面對最壞的旱季時，仍有人在浪費水資源。

西班牙在去年底之後就進入長期的乾旱，在氣溫上升之下情況更為惡劣。在4月，西班牙的科爾多瓦錄得38.8度高溫，是西班牙史上本土4月的最高溫。而在上月底，該國部份地區更錄得44度的高溫。在上月的頭十日，西班牙有6成地區發出乾旱警報。而反抗滅絕表示，他們要求限制高球場用水，他們指行動是要與最富有的1%人進行抗爭。他們指「有錢人與他們的奢華活動是在浪費日常的資源，這種奢侈是我們無法承擔的。」