環保組織破壞美斯西班牙豪宅 阿根廷總統譴責(有片)

西班牙有環保組織破壞阿根廷「球王」美斯在伊比薩島的豪宅，阿根廷總統米萊譴責事件，並要求西班牙首相桑切斯保障境內阿根廷公民的安全。
這別墅是美斯於2022年購入，用來與家人度假，西班牙傳媒曾披露，大宅多個房間屬違法建築，一直未獲當地政府批出入住許可。環保組織「素食未來（Futuro Vegetal）」在社交平台上載片段，顯示兩名成員闖入大宅後，在牆上噴紅和黑色油漆，他們並揮舞寫有「拯救地球、懲罰富人、廢除警隊」的標語，當時美斯與家人不在家中。「素食未來」在聲明中指，美斯的豪宅是「非法建築」，他們想針對這棟豪宅去凸顯富人在氣候變化危機的責任。這個組織的成員去年曾破壞了西班牙主要政黨和銀行的總部，亦襲擊伊比薩島夜店，
阿根廷總統米萊在社交平台譴責事件，又為美斯及其家人的遭遇感到同情，並要求西班牙首相桑切斯保障境內阿根廷公民的安全。
🇪🇦🇦🇷 | Activistas climáticos de la organización Futuro Vegetal vandalizaron la casa del futbolista argentino Lionel Messi en Ibiza, España. pic.twitter.com/Jkjm4OTv5i— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 6, 2024