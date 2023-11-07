環保｜南韓撤回餐廳咖啡店禁用紙杯 稱措施增小商戶負擔

南韓禁止餐廳和咖啡店使用即棄紙杯的寬限期臨近屆滿，環境部周二公布撤回有關禁令，禁用膠杯仍然生效。餐飲業禁用即棄膠飲管和攪拌棒，以及便利店禁用膠袋的寬限期，也無限期延長。當局解釋經過試行後，認為禁用紙杯增加小商戶和個體戶的成本負擔，而以紙飲管代替膠飲管對顧客也較不方便。商界表示歡迎，環保團體則炮轟倒退。

環保｜便利店禁用膠袋、食店禁用膠飲管寬限期延長

南韓即棄餐具禁令去年11月24日開始執行，並有一年寬限期，寬限期過後違者最高罰款300萬韓圜(約1.79萬港元)。環境部副部長任相駿稱，在一年寬限期內難以取得社會共識，增加小商戶及個體戶負擔不是政府工作，他們早已面對成本上漲、物價通脹和經濟不景氣等營運困難。任相駿解釋，禁用即棄紙杯迫使店主聘請洗碗工人，增加了他們開支，而代替膠飲管的紙飲管成本貴2.5倍，但對顧客來說較為不方便。環境部建議繼續使用可重用杯，並擴大回收工作；紙杯內層雖塗上防水物料，但可容易分離循環再造。

禁用膠飲管和攪拌棒寬限期的屆滿日期並未有決定，即變相無限期延長。環境部稱，當替代品的質素改善和價格穩定，才會結束寬限期，但當局並未有就品質改善和價格穩定提出具體建議。有關即棄用品禁令還包括便利店等綜合零售業和麵包店禁止使用膠袋，該措施的寬限期也無限延長，當局指因即使不禁用，膠袋的使用率也很低。南韓便利店產業協會數據顯示，五大連鎖便利店上半年多了使用可分解膠袋和紙袋等，幾乎沒有使用即棄膠袋。